Shane Beamer de Caroline du Sud recouvert de mayonnaise

FINALEMENT. C’est finalement arrivé. Le moment où les fans de football universitaire attendaient depuis trop longtemps est enfin arrivé, et c’était glorieux.

Le Duke’s Mayo Bowl était l’un des matchs les plus attendus de cette saison, non pas à cause du match lui-même, mais parce que les organisateurs du bowl ont corrigé leurs erreurs précédentes et ont aidé à couvrir l’entraîneur de Caroline du Sud Shane Beamer de mayonnaise après la victoire des Gamecocks sur la Caroline du Nord jeudi.

La saison dernière, les fans de football universitaire ont été écrasés lorsque le Wisconsin a battu Wake Forest au Duke’s Mayo Bowl et que l’entraîneur des Badgers, Paul Chryst, n’a pas été aspergé d’un bain de mayonnaise de célébration. Mais cette saison, le bol s’est excusé et a offert 10 000 $ à l’association caritative du choix de l’entraîneur gagnant s’il acceptait de faire le bain de mayonnaise, et Beamer et Mack Brown de Caroline du Nord étaient de la partie.

« Oh mon dieu, je dois aller faire ce bain de mayonnaise », a déclaré Beamer à ESPN lors de son interview sur le terrain.

Ainsi, après que les Gamecocks ont remporté une victoire de 38-21, Beamer a obtenu ce qui lui arrivait: 4,5 gallons de mayonnaise légèrement diluée. Et c’était incroyable (et vraiment dégoûtant mais d’autant plus incroyable, même s’ils lui ont coupé la tête dans le processus).

Voici les 11 meilleures photos de ce moment spectaculaire.

© Jared C. Tilton/.

© Jared C. Tilton/.

© Jared C. Tilton/.

© Jared C. Tilton/.

© Jared C. Tilton/.

© Jared C. Tilton/.

© Bob Donnan-USA AUJOURD’HUI Sports

© Bob Donnan-USA AUJOURD’HUI Sports

© Bob Donnan-USA AUJOURD’HUI Sports

© Bob Donnan-USA AUJOURD’HUI Sports

