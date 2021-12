Shane Beamer de Caroline du Sud s’en prend à un écrivain de football universitaire « misérable »

L’écrivain de CBS Dennis Dodd est clairement un fan de l’ancien temps du football universitaire, lorsque les jeux de bol étaient purs et manquaient de mayo-pimping par ESPN. Dodd, qui a une fois fièrement interviewé un professeur de l’Université de l’Illinois qui a prédit que 3 à 7 joueurs de football universitaire mourraient de COVID, s’est adressé à Twitter jeudi alors que le Duke’s Mayo Bowl recevait des tonnes d’amour de tous les enfants cool.

« Mon Dieu, nous avons atteint le point où le battage médiatique d’un condiment versé sur un homme adulte passe pour la programmation », a tweeté Dodd – puis supprimé. « Lorsque nous aurons la discussion sur la pertinence du bol, je commencerai ici », a ajouté Dodd the Nerd.

L’entraîneur-chef des Gamecocks de Caroline du Sud, Shane Beamer, sur la touche lors du Dukes Mayo Bowl entre les Gamecocks de Caroline du Sud et les Tar Heels de Caroline du Nord le 30 décembre 2021 au stade Bank of America à Charlotte, NC. (Dannie Walls/Icon Sportswire via .)

Et l’entraîneur-chef de la Caroline du Sud, Shane Beamer, qui s’était fait verser de la mayonnaise pour avoir remporté le match, ne l’avait pas de Dodd.

Beamer, 44 ans, a tiré sur Dodd jeudi soir avec un barrage brutal. « Qu’est-ce que ça fait d’être si misérable tout le temps ? » Beamer a demandé. « Pour un sport que vous « couvrez » [Dennis Dodd] …Prier pour toi. »

Beamer n’en avait pas fini avec sa destruction de Dodd.

L’entraîneur-chef Shane Beamer des Gamecocks de Caroline du Sud célèbre sa victoire au Duke’s Mayo Bowl contre les Tar Heels de Caroline du Nord au Bank of America Stadium le 30 décembre 2021 à Charlotte, Caroline du Nord. (Jared C. Tilton/.)

« Je me souviens encore en juillet lors des SEC Media Days lorsque vous avez dit que le PLAFOND pour notre équipe était de 2 victoires… Continuez à apporter cette » analyse « d’expert », a ajouté Beamer.

« Bonne année #FindSomeJoy. »

Même s’il était ennuyeux que Cool Twitter soit occupé à proxénérer le Mayo Bowl, il n’y a absolument rien de mal à verser un condiment sur quelqu’un en tant que programmation. C’est comme un directeur qui embrasse un cochon pour que les enfants deviennent fous après avoir collecté des fonds pour un projet scolaire.

C’est juste un moment rapide où les enfants s’amusent et tout le monde continue sa vie, à l’exception des Coronabro Dodds du monde entier qui raffolent de ce genre de choses alors que le sport passe à côté d’eux.

L’entraîneur-chef Shane Beamer des Gamecocks de Caroline du Sud est couvert de Duke’s Mayonnaise après leur victoire 38-21 sur les North Carolina Tar Heels au Duke’s Mayo Bowl au Bank of America Stadium le 30 décembre 2021 à Charlotte, Caroline du Nord. (Jared C. Tilton/.)

