Shane Embury de Napalm Death au centre du prochain livre

MORT PAR NAPALM bassiste Shane Embury est une figure majeure du grindcore depuis plus de quatre décennies, et son histoire est étroitement liée à l’histoire de cette scène. Provisoirement attendu en 2022 via Fusée 88, un nouveau livre intitulé « La vie ? … & la mort au napalm » emmènera le lecteur sur un siège avant, à travers les images, les sons, les lieux et les personnes qui ont été au cœur de la musique et de la vie. Raconté dans son propre style inimitable, ce n’est pas seulement l’histoire de la vie de Shane, mais aussi une histoire de MORT PAR NAPALM et le développement du death metal et du grindcore depuis leurs débuts jusqu’à nos jours.

Pour plus d’informations, visitez ShaneNapalmDeathBook.com.

Embury a été l’une des figures les plus prolifiques et inventives des scènes rock et métal underground au cours des 30 dernières années, avec d’innombrables groupes et projets intrigants (et généralement assourdissants) à son actif.

Dans une interview de 2012 avec le Brésil L’équipage de Roadie, Shane a déclaré à propos de son intérêt précoce pour la musique : « Je viens d’une très petite ville appelée Broseley qui se trouve dans le comté de Shropshire – à 40 miles de Birmingham. J’étais l’un des quatre amis dans le métal et nous faisions du commerce avec Bill Steer [CARCASS] et des gens comme ça et nous entrions dans une musique plus rapide comme POSSÉDÉ et DÉCÈS, nous avons donc formé WARHAMMER, qui était, je suppose, le premier groupe de death metal au Royaume-Uni avant ASSAUT. Nous avons eu une démo appelée “Abattoir de la mort” et j’ai commencé à jouer de la batterie dans ce groupe. J’avais toujours voulu jouer dans un groupe depuis l’âge de six ou sept ans, c’était donc un pas de plus vers mon rêve. AZAGTHOT était un groupe dans lequel je jouais avec le guitariste de WARHAMMER, un gars appelé Pierre Giles, qui a ensuite joué dans de nombreux groupes, l’un d’eux étant SCALPLOCK. WARHAMMER‘sable AZAGTHOTLa musique de était du death metal très intense.”