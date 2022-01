Shane Embury de Napalm Death promet une ‘expérimentation plus extrême’ sur le prochain album

MORT PAR NAPALM bassiste Shane Embury a promis « une expérimentation plus extrême » sur le prochain album du groupe.

Le musicien britannique de 54 ans, qui a été l’une des figures les plus prolifiques et inventives des scènes rock et métal underground au cours des 30 dernières années, a évoqué une direction musicale possible pour le suivi des années 2020 « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme » dans une publication sur les réseaux sociaux mardi (4 janvier).

Il a écrit : » En plus de toutes les autres musiques dans lesquelles j’ai été profondément impliqué – au cours de ces deux dernières années, je n’ai pas perdu de vue le prochain album de @theofficialnapalmdeath !

« Ces derniers albums en raison de notre vaste ont pris du temps à sortir ensemble… en particulier le dernier album. Comme il est sorti, j’avais déjà des pensées sur le prochain donc j’ai enregistré des riffs et réfléchi beaucoup à ce qui allait suivre – une expérimentation plus extrême est à l’horizon ! mais bien sûr, il va y avoir aussi des riffs lourds comme de la merde. »

Comme indiqué précédemment, MORT PAR NAPALM sortira un nouveau mini-album, « Le ressentiment est toujours sismique – Un dernier coup de grâce », le 11 février via Century Media Records.

« Le ressentiment est toujours sismique – Un dernier coup de grâce » est un partenaire enregistrant pour « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », concluant les choses par une ambiance de grindcore et d’onde de choc vitale et tumultueuse.

MORT PAR NAPALM a récemment terminé une série de spectacles en Amérique du Nord avec GWAR et DIEU DES YEUX pour le « Tournée du 30e anniversaire des Scumdogs ». Le groupe a également récemment annoncé la prochaine édition de son « Campagne pour la destruction musicale » tournée en Europe en février et mars 2022. Ce trek bénéficiera du soutien de PERTE, MACHINE A VIANDE SIBÉRIENNE et MONTRE-MOI LE CORPS.

MORT PAR NAPALM continue de promouvoir « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », sorti en septembre 2020 via Century Media Records. Le 16e LP studio du groupe a été enregistré avec le producteur de longue date Russ Russel et présente des illustrations de Frode Sylthe.



