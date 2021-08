Shane Goldsby condamné pour le meurtre de Robert Munger 10z viral

Un homme a été condamné pour le meurtre de l’individu reconnu coupable d’avoir violé sa sœur. Shane Goldsby, un détenu de 26 ans dans l’État de Washington, a appris mardi son sort pour avoir tué Robert Munger, 70. Il doit passer 298 mois en prison après avoir plaidé coupable de meurtre au deuxième degré, selon KHQ. Cela fait plus de 24 ans.

L’incident était surréaliste à tous points de vue. Munger a été enfermé au centre correctionnel d’Airway Heights après avoir été confronté à plusieurs cas de maltraitance d’enfants. Il aurait esquivé un premier procès en plaidant coupable à des accusations de pornographie juvénile lors de la sélection du jury et a ensuite été condamné dans le cadre de trois procès pour pédophilie et viol d’enfant au premier degré.

« Je pense qu’il est de mon devoir de m’assurer que vous ne sortez pas de sitôt », juge Cowlitz de la Cour supérieure Michael Evans a déclaré lors de l’audience de détermination de la peine de 2019, selon The Spokesman-Review.

Munger a été condamné à une peine de 43 ans, mais il était peu probable qu’il y survive en raison de son âge avancé. Quelqu’un est arrivé à lui en premier, cependant. Parmi tous les détenus du système pénitentiaire de l’État de Washington, il s’est retrouvé dans une cellule avec Goldsby. Le jeune homme l’a battu à mort, le frappant environ 14 fois au visage et à la tête, lui frappant la tête au moins quatre fois et lui donnant « quelques coups de pied avant de s’éloigner », selon des documents judiciaires obtenus par KHQ.

Personne n’a semblé plus surpris que Goldsby qu’ils aient été mis ensemble dans une cellule.

“J’étais sous le choc, mec”, a-t-il déclaré au point de vente dans une interview en 2020. « Je me suis dit : « C’est quoi ce bordel ? » Tu parles à l’improviste, ils m’ont envoyé dans la même institution, la même unité, le même pod dans la même cellule que le mec qui a été enfermé à cause de ce qu’il a fait à ma petite sœur.

Il l’a décrit comme obtenir un jackpot dans un casino sept fois. Goldsby a toutefois affirmé qu’il avait essayé de se sortir de la situation en informant les gardes, mais il avait été licencié. Dans son récit, le point de basculement est arrivé lorsque Munger lui a raconté les détails de l’abus.

“À propos des photos et des vidéos de lui faisant ce genre de choses, et ça s’accumulait”, a déclaré Goldsby.

Il convient de mentionner que l’homme de 70 ans a affiché un comportement erratique lors de son audience de détermination de la peine en 2019. Il avait été sous surveillance suicidaire en prison et, selon un procureur, était réticent à manger ou à coopérer avec le personnel, selon la couverture du Spokesman-Review. Depuis sa cellule de détention provisoire, il aurait prononcé un discours « décousus » de 21 minutes dans lequel il s’est plaint de l’affaire, a parlé des médias et a même fait référence au président. Donald Trump. Il a semblé s’évanouir avant la décision de condamnation du juge.

Le personnel pénitentiaire ne savait pas que Goldsby et Munger étaient auparavant liés avant le meurtre, selon une enquête de la Washington State Patrol sur les raisons pour lesquelles ils ont été placés dans la même cellule. Par exemple, les autorités ont déclaré que les proches impliqués avaient des noms de famille différents. Goldsby a affirmé l’année dernière que les gardiens de prison ne voulaient même pas entendre ses inquiétudes avant le meurtre.

« Quand je me suis présenté dans cette unité, je suis sorti de ce module, je suis allé dans un bureau et j’ai dit:« Hé, j’ai besoin d’un nouveau violoncelle. » Et les agents correctionnels de ce bureau disaient : ‘Quoi ? Non. Nous ne vous avons pas appelé. « Puis je suis retourné dans ma cellule. On a quelque chose là-dedans qui s’appelle un bouton. Vous le frappez s’il se passe quelque chose. Donc, j’ai aussi appuyé sur ce bouton et personne n’est venu du tout sur ce micro. Donc, dans ma tête, je ne suis pas dans ma tête en ce moment. J’ai complètement l’impression que c’est ce qu’ils voulaient qu’il se passe.

Goldsby était en prison pour un incident de 2017 au cours duquel la police a déclaré qu’il, un suspect poignardé, s’était enfui des policiers et avait percuté son véhicule dans un véhicule de la patrouille de l’État de Washington, blessant un soldat. Il a également déclaré dans l’interview du KHQ qu’il s’était à plusieurs reprises cogné la tête avec des gardiens de prison. Le média l’a paraphrasé en disant qu’il avait eu “plus de 20 altercations” alors qu’il était enfermé.

Goldsby s’est demandé l’année dernière s’il passerait le reste de sa vie en prison.

“J’espère à Dieu que je vous reverrai”, a-t-il déclaré en s’adressant à sa jeune sœur devant la caméra. “J’espère à Dieu que si je ne te revois plus, alors tu sais pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait, et que je t’aime et que je t’aimerai toujours.”

Goldsby devrait voir le jour, mais à ce moment-là, une grande partie de sa vie d’adulte l’aura dépassé. La logique rapportée derrière la peine de plus de 24 ans en vertu de l’accord de plaidoyer est que la femme de Munger ne serait pas en vie pour le voir libéré, a déclaré le procureur.

Goldsby a semblé regrettable lors de sa condamnation mardi, étant tellement submergé par l’émotion que son avocat de la défense a dû finir de lire la déclaration en son nom.

“Je ne peux pas imaginer ce que ce serait de perdre un être cher de cette manière”, indique le communiqué. «À sa femme et à toute sa famille, je m’excuse. Je suis vraiment désolé et j’espère que vous pourrez guérir de ce que j’ai causé.

