Shane, le fils de 17 ans de la chanteuse Sinead O’Connor retrouvé mort – El Sol de México

le fils de 17 ans de Sinead O’Connor, Shane, a été retrouvé mort en Irlande après que la chanteuse irlandaise a informé les autorités qu’elle avait disparu.

Selon les médias locaux, le jeune homme a disparu jeudi 6 janvier, prétendument après quitter un établissement médical où vous étiez sous surveillance pour risque de suicide et a été vu pour la dernière fois à Tallaght, au sud de Dublin.

A travers les réseaux sociaux, O’Connor a confirmé la malheureuse nouvelle.

« La lumière même de ma vie a décidé de mettre fin à son combat terrestre aujourd’hui et maintenant il est avec Dieu. Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé, je t’aime tellement. »

