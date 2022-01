Shane, le fils de Sinéad O’Connor, est décédé à 17 ans après avoir été porté disparu

Le chanteur a ensuite accusé un centre médical de Dublin d’avoir laissé ses assistants de santé laisser Shane « hors de leur emprise » « lorsqu’il y a 7 jours, il a fait deux tentatives de suicide graves ». Elle a ajouté: « Comment, comment un jeune de dix-sept ans traumatisé QUI ÉTAIT SOUS SUICIDE WATCH … a-t-il pu disparaître ??? » L’hôpital n’a pas commenté.

En 2019, Sinéad a tweeté que Shane, alors âgé de 14 ans, avait également « beaucoup disparu » et a exhorté ses abonnés à l’aider à le retrouver. La police l’a finalement localisé. En février 2021, Sinéad a posté sur Twitter : « Pour toute prière de rechange, veuillez en coller une pour mon fils, Shane. La lumière même de ma vie. »

Le père de l’adolescent est l’ancien partenaire et collègue musicien du rockeur Donal lunny. Sinéad est aussi mère de fils Jake Reynolds, 34, et Yeshoua Bonadio, 15 ans et fille Eaux de Roisin, 25.

Suite au décès de Shane, Sinéad a dédié la vidéo YouTube de Bob Marleyla chanson de 1979 « Ride Natty, Ride » à Shane. « C’est pour mon Shaney », a-t-elle écrit. « La lumière de ma vie. La lampe de mon âme. Mon bébé aux yeux bleus. Tu seras toujours ma lumière. Nous serons toujours ensemble. Aucune frontière ne peut nous séparer. »