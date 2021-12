Shane MacGowan des Pogues annonce le premier livre d’art Folio pour avril

Le premier livre d’art du leader des Pogues et figure de proue de la nouvelle vague Shane MacGowan, The Eternal Buzz et The Crock of Gold, sera publié par Rain Street et Infinitum Nihil en avril 2022.

Le livre en édition limitée présente un trésor de ses croquis, peintures, autoportraits, compositions impressionnistes et études de personnages ludiques. Ils sont accompagnés de paroles manuscrites, d’histoires, de photographies et d’extraits abstraits qui commencent dans l’enfance de MacGowan et parcourent « six décennies de festivités punk et irlandaises ». Le livre partage une partie de son titre avec le documentaire acclamé de 2020 de Julien Temple, Crock Of Gold (et un album des papes) et un biopic produit par Johnny Depp est maintenant en préparation.

Le prochain volume fournira une toile de fond visuelle à des compositions célèbres pour les Pogues, les Nips et les Papes, telles que «A Pair of Brown Eyes», «Dark Streets of London», «Sally MacLennane» et bien sûr la vivace « Conte de fées de New York. » Dans le classement officiel des célibataires de cette semaine au Royaume-Uni, avec un autre classement avant Noël, « Fairytale » occupe la 7e place pour une deuxième semaine. C’est la cinquième année consécutive qu’il revient dans le Top 10.

The Eternal Buzz and The Crock of Gold est organisé par l’épouse et collaboratrice de MacGowan, Victoria Mary Clarke, et édité par Paul Trainer, avec des préfaces de Depp et du critique d’art Waldemar Januszczak. Le livre est disponible en pré-commande via www.store.shanemacgowan.com. Les commandes avant Noël recevront un certificat de propriété écrit à la main et une carte de Noël de MacGowan.

« J’en savais beaucoup sur l’art »

« J’ai toujours aimé dessiner et peindre, et j’avais l’habitude de faire toutes sortes de choses », dit-il, « des hurlers, des hommes de l’IRA, des adolescents punks traînant dans les cafés, vous l’appelez… quand j’avais environ 11 ou 12 ans, j’ai eu beaucoup en étudiant l’histoire de l’art et en regardant des peintures anciennes et des peintures modernes, j’en savais beaucoup sur l’art. C’est l’un des seuls niveaux O que j’ai obtenu, c’était dans l’art.

« J’ai fait la pochette de l’album Crock of Gold des Popes et j’ai conçu la pochette du premier album des Pogues, Red Roses For Me. Et j’ai plus ou moins conçu le deuxième album If I Should Fall From Grace With God. Pour ce qui est de mes matières, j’aime les pastels mais je n’y pense pas vraiment. Je peindrai ou dessinerai sur n’importe quoi, avec n’importe quoi. J’aime plus ou moins tout le monde depuis Fra Angelico et Giotto jusqu’au dernier, comme le Caravage était le dernier de la Renaissance, avant qu’il ne se lance dans l’expressionnisme.

« J’aime Cézanne, Gauguin, Monet, Manet, poursuit-il. « J’aime les impressionnistes irlandais, Lavery, Jack B. Yeats, Brendan Fitzpatrick. Les impressionnistes du 20e siècle qui ont peint la période de l’Irlande luttant pour sa liberté. J’aime Max Ernst, les surréalistes, Dali, Chagall… Mon Dieu, il y en a des millions.

Victoria Mary Clarke ajoute : « Lorsque nous faisions le documentaire The Crock of Gold, Julien Temple voulait certains des dessins de Shane, alors j’ai demandé à ma mère d’y jeter un œil et de voir si elle en avait. Elle m’a envoyé un sac poubelle plein de dessins et de paroles dont je lui avais demandé de s’occuper il y a vingt cinq ans, on ne savait même pas que ça existait, c’était miraculeux, comme trouver une cruche d’or !

« Son art me rappelle beaucoup de souvenirs très drôles et souvent hideux de différentes étapes de notre vie ensemble, beaucoup de ses dessins ont été réalisés sur mes listes de courses et mes propres agendas, et sur des choses comme les sacs de malades et les blocs-notes d’hôtel, les sacs de transport aérien, les feuilles de studio d’enregistrement et les journaux intimes, il est donc facile de savoir exactement quand ils ont été fabriqués.

« Une tapisserie visuelle de son esprit »

« J’aime la façon dont les dessins, les notes et les bribes d’histoires donnent un aperçu des chansons de Shane », poursuit Clarke. «C’est comme entrer dans son studio et voir tout ce qui se passait dans sa tête. Les illustrations sont comme une tapisserie visuelle du fonctionnement interne de son processus créatif. Je me sens très privilégié et très excité de pouvoir les partager avec le monde dans un livre, en particulier pour les personnes qui aiment les chansons.

Dans son introduction au livre, le critique d’art du Sunday Times Waldemar Januszczak observe : de Shane MacGowan. C’est la salive, la morve et les larmes de l’art. Éclaboussure sur la page dans une tempête psychique de lignes, de mots et de couleurs…

« Quand les pop stars aiment Bob Dylan, Ronnie Wood, et Lou Reed deviennent des artistes, ils perdent contact avec la sauvagerie intérieure. Ils oublient qu’ils sont des rebelles et deviennent tous respectables avec nous. Ils veulent être pris au sérieux. Au moins la plupart d’entre eux le font. Alors… est-ce aussi vrai pour Shane MacGowan ? Ne soyez pas un eejit ! Bien sûr que non! L’art ne peut pas apprivoiser Shane pour les mêmes raisons que personne n’a jamais apprivoisé un diable de Tasmanie. Cela ne peut pas être fait.

Johnny Depp écrit dans son avant-propos : « Il est rare qu’un génie créatif comme Shane n’ait qu’une seule voie de sortie. Un tel talent incendiaire est susceptible d’avoir une multitude d’installations par lesquelles son talent pourrait s’infiltrer dans l’atmosphère et changer le climat tel que nous le connaissons. Et ainsi, révélée ici, est la propension de Shane pour le sauvage, pour l’absurde, pour le politique, pour le beau, le tout canalisé et enfilé à travers l’aiguille de sa plume.

« Mais, cette fois, pas via l’outil du langage. Au lieu de cela, l’acuité visuelle de Shane prendra les devants ici. Ses visions parleront d’elles-mêmes. Parfois, ils invoqueront l’émerveillement, parfois ils peuvent sembler résolument menaçants, mais, quel que soit le support, son travail sera toujours plein de poésie – un peu comme le grand homme et mon grand ami lui-même ; l’artiste, Shane MacGowan.