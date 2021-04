Shane Mosley se souvient du combat de Floyd Mayweather avec Mike Tyson alors que Sugar Ray Leonard révèle comment il pourrait être battu

Mike Tyson avait récemment une programmation épique sur son podcast HotBoxin ‘.

Sugar Ray Leonard était un champion du monde de cinq poids, Shane Mosley était un champion du monde de trois divisions et Tommy Hearns – qui avait sans doute le plus grand premier tour de l’histoire avec Marvin Hagler – était également un champion de cinq poids.

De gauche à droite, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, Tommy Hearns et Shane Mosley étaient tous invités sur le podcast Hotboxin

Considérant que Tyson était le champion incontesté des poids lourds, c’est tout à fait la gamme des légendes de la boxe.

Et il ne leur a pas fallu longtemps pour parler d’une autre légende de la boxe, Floyd Mayweather.

Considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, il a terminé sa carrière avec un record de 50-0 et a remporté 15 titres majeurs dans quatre catégories de poids différentes et a remporté un record de 26 victoires consécutives dans des combats pour le titre.

L’une de ces victoires était un classique avec Mosley en 2010.

Mayweather a dû travailler dur après avoir été blessé tôt contre Mosley

Discutant de la défaite en 12 rounds, Mosley a rappelé: «Floyd est vraiment rapide, technique et il se sentait plus jeune, comme si je ne pouvais pas vraiment l’atteindre.

«Il a fait l’erreur… il croyait que je ne pouvais pas lui faire de mal.

«Alors il a dit: ‘Je vais rester dans la poche, je vais me battre. Je vais rester ici et l’enlever ».

«Et puis quand je l’ai attrapé, alors vous voyez Roger et tout le monde, ‘Mec, qu’est-ce que tu fais? Vous ne restez pas assis là, vous feriez mieux de le boxer ».

«Il a donc commencé à utiliser sa capacité de boxe et ses mouvements et des trucs comme ça. Mais il ne pensait pas que je pourrais le frapper si fort.

En l’écoutant, Leonard – à de nombreux yeux l’un des plus grands de tous les temps – a partagé son point de vue sur la façon dont on pourrait essayer de battre Mayweather.

Leonard, qui a remporté 36 de ses 40 combats, et Hearns ont aimé regarder en arrière leurs rencontres épiques avec Tyson et ont également parlé des plus grands des temps modernes.Adolescent Mike Tyson a appris la technique qui a fait de lui une légende sous Cus d’Amato et Kevin Rooney.

Il a déclaré au podcast: «Comment battre Floyd Mayweather? Il n’y a pas une seule façon de battre Floyd.

«Je devrais sortir tous mes outils et comprendre, avoir une idée. Beaucoup de feintes, de coups de corps. »

Personne n’a jamais compris comment vaincre Mayweather. Le dernier à avoir essayé et échoué par la suite était Conor McGregor lors de ses débuts en boxe en 2017.

Depuis lors, il a gagné de l’argent en apparaissant dans des expositions, la prochaine étant probablement contre YouTuber Logan Paul.