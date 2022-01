Shane Warne admet que le divorce avant 2005, Ashes était «le moment le plus bas de sa vie» et révèle comment le chagrin des règles australiennes a déclenché une incroyable carrière de cricket alors que la légende australienne plaisante sur les records indésirables

La légende australienne Shane Warne a parlé des hauts et des bas de sa vie mouvementée dans une interview franche avec talkSPORT.

L’emblématique fileur de jambe est le deuxième plus grand preneur de guichet de l’histoire de Test, embobinant les batteurs à maintes reprises au cours d’une brillante carrière internationale de 17 ans.

.

Warne est une véritable icône sportive

.

Et il reste une figure populaire dans le jeu

Mais le joueur de 52 ans, désormais l’un des commentateurs les plus populaires du jeu, s’est retrouvé au centre de nombreuses controverses en dehors du terrain.

Ayant émergé comme l’un des sportifs les plus connus de la planète, Warne figurait souvent à la une des journaux mondiaux ainsi qu’à l’arrière, et en 2005, cela lui a coûté son mariage.

Dans un nouveau documentaire intitulé » Shane « , le victorien réfléchit au fait de traverser une barrière de douleur émotionnelle pour participer aux Ashes 2005, qui se sont soldés par une défaite pour l’Australie et sont devenus l’une des plus grandes séries de l’histoire.

Il a déclaré à talkSPORT: «Le point le plus bas de ma vie a été la série Ashes de 2005. J’ai joué pour le Hampshire pendant quelques mois et les enfants venaient juste avant le début des Ashes. Ils étaient à l’école, c’était donc leur période de vacances scolaires.

« Malheureusement, un article dans les journaux est sorti. Cela a conduit au divorce et les enfants sont rentrés chez eux une semaine après leur arrivée.

.

Warne était marié à Simone Callahan entre 1995 et 2005 avant une rupture très médiatisée

« J’ai ensuite dû me relever de la toile et essayer de démarrer une série Ashes, ce qui n’a pas été facile. C’était une période assez difficile de ma vie. Ce n’est pas facile quand votre vie personnelle est toujours dans les journaux et cela depuis 30 ans.

« Quand c’est ton propre fait, ce n’est pas facile à accepter, mais je dois vivre avec ça.

«Je n’allais pas sortir d’une série Ashes. Les enfants voulaient que je joue, alors je l’ai fait. Mais c’était une période vraiment difficile.

«C’était le seul Ashes dans lequel j’ai joué que nous avons perdu et c’était probablement l’une des plus grandes séries de tous les temps.

« J’ai plutôt bien joué avec la batte et la balle. J’étais assez fier de ma propre réussite étant donné les difficultés personnelles et la situation personnelle difficile dans laquelle je me trouvais.

Warne partage trois enfants avec son ex-femme Simone Callahan – Brooke, 23 ans, Jackson, 22 ans et Summer, 20 ans.

L’ancien joueur de cricket révèle qu’ils sont la chose la plus importante dans sa vie et qu’ils continuent de le remplir de fierté.

.

Warne était toujours le meilleur joueur australien lors de l’emblématique série Ashes de 2005

Il a ajouté : « Nous avons eu beaucoup de discussions au fil des ans, maintenant qu’ils sont plus âgés, sur certaines des bonnes choses, certaines des mauvaises choses qu’ils voulaient comprendre, et nous avons tous une excellente relation.

« Ce sont les choses les plus importantes de ma vie. Certains des choix que j’ai faits dans ma vie, à un plus jeune âge, je dois vivre avec pour le reste de ma vie et cela les a affectés.

« Ce n’est pas facile à vivre. Ce n’est pas facile d’en parler. Mais je pense qu’il était important de parler avec mes enfants du fait que nous sommes tous humains.

« Parfois, les gens aiment juger, ce que je n’aime pas faire. Mais mes enfants ne me voient que comme papa. Cela a été un voyage vraiment cool avec eux, les voir devenir de merveilleux adultes – bien équilibrés, bien élevés, reconnaissants. Je suis donc très fier de cette réalisation.

Sur le terrain, Warne a de nombreux records à se vanter, mais étant un personnage si jovial, il a décidé de discuter de certains des exploits les plus embarrassants de sa carrière.

.

Warne était célèbre pour ses fractures des jambes défiant la gravité

L’Australien a poursuivi : « Je pense qu’il n’y a que deux d’entre nous dans l’histoire du jeu qui ont pris plus de 300 guichets, marqué plus de 3000 points et plus de 100 attrapés – c’est moi et Ian Botham.

« J’ai quelques disques qui pourraient vous plaire et dont je ne suis pas fier ! J’ai le plus de tests dans l’histoire du jeu sans cent. J’ai été touché pour le plus de six jusqu’à ce que Muttiah Muralitharan soit touché pour quelques autres lors de son dernier match. Glenn McGrath n’a rien eu dans son dernier test, alors il m’a battu au plus grand nombre !

Cependant, les livres d’histoire pourraient sembler un peu différents si le St Kilda Aussie Rules Football Club décidait de ne pas abandonner un jeune Warne, qui révèle que le cricket était le troisième sur sa liste de priorités en grandissant.

Il a ajouté : « Je ne rêvais pas de jouer au cricket pour l’Australie. Je rêvais d’être Dennis Lilee et Ian Chappell dans l’arrière-cour, comme la plupart des enfants australiens le faisaient dans les années 70 et au début des années 80.

«Mais je voulais jouer au football australien. J’ai joué à St Kilda pendant un moment. Je jouais aussi au tennis et je me classais n°2 à Victoria.

.

Les choses auraient pu être différentes si ce gamin avait fini par jouer les règles australiennes

« J’ai fait pas mal de sport et tout à coup j’ai reçu la lettre de St Kilda, disant que mes services n’étaient plus nécessaires.

« C’était comme un poignard, se faire dire que vous n’êtes pas assez bon pour réaliser votre rêve.

« Ensuite, j’ai pensé que j’aurais un bon crack au tennis, mais j’ai commencé à très bien jouer au cricket.

« J’ai joué quelques matchs pour Victoria, puis je jouais pour l’Australie. Tout s’est passé entre abandonner les règles australiennes, penser à jouer au tennis, puis 18 mois plus tard, je jouais pour l’Australie.

« Lors de mon premier match test, j’ai dû me présenter à certains joueurs car je ne les avais jamais rencontrés !

« On ne m’a jamais rien donné de facile dans ma vie, j’ai dû travailler pour absolument tout ce que j’ai gagné – et j’aime ça de cette façon. »

