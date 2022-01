Shane Warne condamne la prise de décision «horrible» de l’Angleterre lors de la défaite d’Ashes mais insiste sur le fait que Joe Root devrait rester capitaine

La légende australienne Shane Warne pense que Joe Root devrait rester capitaine de l’Angleterre malgré certaines prises de décision «horribles» pendant les Ashes.

Les touristes ont restauré une certaine fierté en tirant le quatrième Test la semaine dernière, mais la série de cinq matchs était déjà décidée après trois défaites humiliantes Down Under.

.

L’Angleterre a évité un lait de chaux Ashes mais des questions difficiles subsistent

Les affichages de frappeur abyssaux ont été sapés par quelques appels de sélection déroutants, avec Stuart Broad exclu du premier test et aucun fileur reconnu dans le second, lorsque les conditions favorisaient les deux.

Avec le départ de l’entraîneur-chef Chris Silverwood après le cinquième et dernier test, la BCE commencera sa recherche d’un nouveau leader.

L’avenir de Root en tant que capitaine a également été remis en question, mais Warne insiste sur le fait que le batteur a juste besoin de meilleurs conseillers autour de lui.

L’emblématique fileur a déclaré à talkSPORT: « Je pense que Joe Root est l’homme pour diriger l’équipe. Je pense qu’il devrait rester capitaine.

«Ce dont il a besoin, cependant, ce ne sont pas des scientifiques ou des données sportives. Il peut avoir ces personnes en arrière-plan.

.

Root a enduré un hiver – et même une année civile – à oublier en tant que skipper anglais

«Mais ce dont il a besoin autour de lui, c’est dur, des joueurs de Test Match, qui sont passés par là et connaissent le jeu de cricket.

«Ils peuvent l’aider avec la tactique et la stratégie. Si vous l’entourez de quelques-unes de ces personnes, vous verrez le meilleur de Root. Pour le moment, je ne pense pas qu’il reçoive les bons conseils sur le cricket.

« Il faudrait dire qu’il n’y a pas assez de gens connaissant bien le cricket autour de lui. »

Néanmoins, la légende australienne refuse de défendre certaines des décisions de Root and co. qui ont caractérisé la tournée embarrassante de l’Angleterre.

Il a ajouté : « L’Angleterre sera déçue de la façon dont elle a joué. Ils auraient pu jouer beaucoup mieux. Mais je pense que l’Australie a également été absolument exceptionnelle.

.

Warne a commenté la série en Australie

« Je pense juste que l’Angleterre s’est trompée sur beaucoup de bases. Comment Stuart Broad ne joue-t-il pas à ce premier test ? Quelle partie de la connaissance du cricket [are you using], quand vous êtes assis à sélectionner l’équipe ?

« Quand vous pensez à la série Ashes 2019 et à ce que Broad a fait à David Warner. Il le possédait. Quand ils ont annoncé que Broad ne jouait pas, comment pensez-vous que Warner s’est senti ?

«Il n’y a aucune partie de moi qui comprend comment Broad n’a pas joué ce premier match test.

« Les sélections ont été horribles, vraiment. Ils n’en ont aucun.

« Vous ne pouvez pas perdre autant de prises que l’Angleterre a chuté. Et vous ne pouvez pas prendre autant de guichets qu’ils n’en ont retirés.

« C’est pourquoi l’écart a été si grand – parce que l’Angleterre s’est trompée sur les bases et l’Australie a si bien joué. »

.

Certains des problèmes de sélection de l’Angleterre ont été déroutants

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de la pire équipe anglaise à effectuer une tournée en Australie, Warne insiste sur le fait que, même si d’autres équipes ont joué moins bien, il ne se souvient pas d’une prise de décision aussi lamentable.

Il a poursuivi : « Je ne pense pas que ce soit [the worst ever]. Ils ont perdu les Ashes en 12 jours et ce n’est pas un record. Je pense que l’équipe de Nasser Hussain l’a perdu en 11 !

«Je ne pense pas que ce soit la pire équipe qui ait jamais fait une tournée en Australie, mais je pense que c’est l’une des pires décisions en termes de cricket pur et simple.

«Je ne peux tout simplement pas voir en quoi ces sélections ont été si mauvaises. Le premier Test match, sur une couture verte, deux semaines de pluie, ce qui n’était jamais arrivé auparavant dans l’histoire de Brisbane – pour ne pas choisir Broad et Anderson ?

« Ensuite, jouer à cinq sertisseuses à Adélaïde, quand ça tournait carrément, ça n’avait aucun sens du tout.

« Je n’ai jamais vu une équipe anglaise venir en Australie et prendre de si mauvaises décisions. Il y a des équipes qui ont joué moins bien et qui ont moins bien joué. Mais ils n’ont jamais pris autant de mauvaises décisions.

