Shane Whitlow hospitalisé après sa disparition

Shane Whitlow est soigné à l’hôpital après avoir été brièvement porté disparu la semaine dernière. La star de Love After Lockup a inquiété les fans lorsque sa femme Lacey Whitlow s’est rendue sur les réseaux sociaux le 15 décembre pour annoncer que son mari avait disparu depuis le 11 décembre et a demandé à ses abonnés d’appeler la police s’ils avaient des informations sur son sort.

Quelques jours avant sa disparition, Shane a inquiété ses abonnés avec un message cryptique sur Instagram qui commençait : « Votre bel été. Papa est dans la lumière maintenant. » Il a continué à remercier les fans pour leur soutien à travers ses « moments difficiles », en écrivant: « De bonnes vibrations que de moi toujours. Vous restez tous en sécurité là-bas. Si j’ai fait quelque chose de bien, j’espère que j’ai eu un impact sur vous tous pour avoir toujours du courage . Le monde n’est pas si mal. Il est temps de basculer le commutateur sur la positivité uniquement. «

Le 11 décembre, il a publié une vidéo d’entraînement au gymnase, écrivant qu’il se préparait à être « mentalement, physiquement et spirituellement fort », suscitant des commentaires inquiets de la part de ses abonnés inquiets pour sa santé mentale. Heureusement, le 16 décembre, Lacey a confirmé que Shane avait été retrouvé et avait été admis à l’hôpital dans un état « d’incapacité mentale » pour se faire soigner.

Dans une publication Instagram supprimée depuis capturée par Distractify, la star de la télévision WE a remercié ses abonnés pour leur inquiétude, écrivant: « Cette année a été difficile pour tout le monde et la santé mentale est une chose si fragile. Quoi qu’il en soit, c’est mon [daughter’s] papa. [This] n’est pas pour le spectacle ou un [storyline], c’est sa vie. »

Au cours du week-end, Lacey a partagé une vidéo de Shane et de sa fille, écrivant qu’elle priait pour que « peu importe le tunnel sombre dans lequel vous vous trouvez, vous voyez la lumière qui est cette magnifique petite fille Summer Rayne ». Elle a poursuivi que même si elle et Shane ne sont plus ensemble, en tant que père de sa fille, elle serait toujours là pour lui. « Peu importe ce que le public peut penser ou ce que les gens disent, je sais que vous êtes toujours là quelque part, je VOUS PRIE juste de rester en sécurité et de ne pas être trop têtu pour nous contacter, votre vraie famille », a-t-elle écrit. « Parce qu’à la fin de la journée, vous savez, j’ai toujours été celui qui était là, personne d’autre. … L’homme que j’ai rencontré est l’homme qu’elle mérite d’avoir et de connaître, retrouvez-le, je sais que vous pouvez le faire. «

Lacey et Shane ont été impliqués dans un triangle amoureux désordonné avec son ex, John Slater, tout au long de leurs saisons dans la série. Dans la saison 3, Lacey a déclaré qu’elle n’était plus amoureuse de Shane et a essayé de raviver les choses avec John après avoir appris que Shane avait eu des conversations sexuelles en ligne avec des hommes. Puis, en mai, Shane a été arrêté sur des allégations de maltraitance animale, suivi le mois suivant d’une arrestation pour voies de fait.