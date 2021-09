Shang-Chi 2 pour Destin Daniel Cretton ? Voici ce que dit le réalisateur de Marvel

in

Il est bon d’entendre que Destin Daniel Cretton dirige Shang-Chi 2, et compte tenu des performances de son prédécesseur jusqu’à présent, Marvel Studios organise au moins une réunion avec lui pour parler de la suite, s’il n’a pas déjà décidé qu’il devrait revenir. Il y a un scénario où le simple fait de réaliser le premier film de Shang-Chi aurait suffi à gratter les démangeaisons du super-héros de Cretton et il serait passé à autre chose, mais il est prêt pour un autre tour dans ce coin du MCU. Si Cretton est confirmé pour diriger Shang-Chi 2, il serait le septième réalisateur de Marvel à rester pour les deux premiers épisodes d’une série de films MCU, après Jon Favreau d’Iron Man, James Gunn des Gardiens de la Galaxie, Joss Whedon des Avengers, Peyton Reed d’Ant-Man, Jon Watts de Spider-Man et Ryan Coogler de Black Panther.