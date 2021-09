Shang-Chi 2 pourrait apporter Iron Fist, voici comment

Dans la tradition de Marvel Comics, K’un Lun est la ville mystique située dans une dimension de poche accessible à travers les montagnes Kunlun au Tibet. Le père de Danny Rand, Wendell Rand, a trouvé K’un Lun lorsqu’il était un garçon, et quand il est devenu adulte, il a organisé une expédition là-bas, amenant sa femme Heather, son fils Danny et son partenaire commercial Harold Meachum. Malheureusement, la trahison de Harold a entraîné la mort de Wendell et Heather, mais le jeune Danny a été sauvé par des archers gardant K’un Lun et a été amené en ville. Au cours de la décennie suivante, Danny s’est entraîné pour devenir un artiste martial qualifié et a obtenu le pouvoir de la main de fer en battant un dragon nommé Shou-Lao l’immortel. Hé, regarde ça ! Non seulement K’un Lun a le genre d’ambiance mystique qui en fait un choix parfait pour Tan Lo, mais il a aussi son propre dragon, tout comme le village de Yin Nan.