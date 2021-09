Des gaufrettes de bingo, fabriquées par ITC Ltd., sont en vente dans un magasin à Mumbai, en Inde, le dimanche 6 janvier 2008. Le Credit Suisse Group a relevé son estimation du cours de l’action d’ITC Ltd., le plus grand fabricant de cigarettes indien, à 242 roupies. à partir de 194 roupies. Photographe : Adeel […] More