Shang-Chi a peut-être mis en place le vrai poing de fer du MCU ⋆ 10z viral

Le dernier blockbuster de Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, peut avoir configuré la version du MCU de Poing de fer. Mettant en vedette Simu Liu en tant que maître du Kung Fu de Marvel, Shang-Chi a parfaitement positionné son héros titulaire pour devenir l’un des prochains Avengers. Mais cela n’a pas seulement présenté Shang-Chi et sa sœur Xialing, qui se sont retrouvés à la tête du légendaire groupe terroriste Ten Rings; il a également introduit Ta Lo, un royaume mystique assez éloigné des bandes dessinées.

Marvel Studios avait beaucoup de latitude pour concevoir Ta Lo, tout simplement parce que la dimension de poche est apparue davantage dans les manuels que dans les bandes dessinées elles-mêmes. De manière amusante, Shang-Chi s’est inspiré de la tradition d’Iron Fist, présentant Ta lo comme un royaume mystique auquel on ne peut accéder qu’à des moments précis, où il est possible d’apprendre une forme mystique d’arts martiaux; c’est l’idée de base derrière la ville d’Iron Fist K’un-Lun, où Danny Rand a appris à canaliser la puissance de l’Iron Fist. Dans les bandes dessinées, Rand est devenu Iron Fist en frappant le cœur d’un dragon, ce qui signifie qu’il possède son pouvoir. Shang-Chi a été déclaré comme ayant un cœur de dragon, bien que d’une manière beaucoup plus spirituelle. C’est une nette amélioration.

À première vue, cela pourrait être considéré comme rendant superflus Iron Fist et K’un-Lun. Pourtant, il est important de se rappeler que, dans les bandes dessinées, K’un-Lun est l’une des sept capitales du paradis, des royaumes qui fonctionnent de la même manière. Chacune des sept capitales du paradis est inspirée par différents arts martiaux du trope fantastique; K’un-Zi est une ville de magie noire, dirigée par la mère grue, tandis que l’île du Tigre est un paradis tropical où les femmes sont censées répondre à tous les caprices d’un homme. Tout comme l’Iron Fist protège K’un-Lun, chacune des sept capitales célestes a un champion. Il est possible que, dans le MCU, Ta Lo soit l’un de ces sept royaumes et celui qui possède le cœur du dragon – à l’origine la mère de Shang-Chi, Ying Li, et maintenant son fils est le champion de Ta Lo. Fait intéressant, des bandes dessinées récentes ont en effet révélé que chacune des sept capitales célestes possède un dragon, ce qui signifie que le grand protecteur de Shang-Chi soutient simplement cette théorie.

Tout cela signifie que Shang-Chi n’a peut-être pas licencié Iron Fist. Au lieu de cela, cela aurait pu potentiellement l’aider à s’établir avec d’autres royaumes associés aux sept capitales du paradis introduits dans l’inévitable Shang-Chi 2. Il convient de noter que les capacités de Shang-Chi, que ses compétences en arts martiaux ou ses pouvoirs soient visuellement différents de ceux développés par les moines de K’un-Lun, il y aurait donc facilement de la place pour les deux. Et l’Iron Fist du MCU pourrait potentiellement emprunter à Ta Lo de Shang-Chi pour lui faire gagner le cœur du dragon moins brutalement.

Bien sûr, la question intéressante est de savoir si le MCU poursuivrait ou non l’histoire de Danny Rand de la série Iron Fist de Marvel Netflix. Il y a actuellement un débat intense sur la question de savoir si les anciennes émissions de Marvel Television sont canon pour le MCU, et sans aucun doute de nombreux fans seraient déçus de voir Iron Fist redémarré simplement parce que cela aurait des implications pour ses émissions sœurs; Pourtant, il n’en reste pas moins qu’Iron Fist était l’une des séries les plus pauvres de Marvel Netflix, la star Finn Jones n’ayant pas réussi à démontrer le type de compétences en arts martiaux nécessaires à l’une des soi-disant «armes vivantes», et même une saison bien améliorée 2 n’a pas pu l’enregistrer. Il est peu probable que le MCU s’appuie sur une base aussi fragile au lieu de faire quelque chose de nouveau et potentiellement d’intégrer un nouveau Iron Fist au MCU, avec l’aimable autorisation de Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

