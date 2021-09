Shang-Chi a-t-il configuré Abomination en tant que héros dans le MCU ?

Bien sûr, à l’époque où Abomination était taquiné pour She-Hulk, on supposait qu’il jouerait un méchant. Maintenant, compte tenu de ce que les fans de Marvel ont vu à Shang-Chi, je pense qu’il est possible que la situation soit un peu plus compliquée que cela. Là encore, les implications morales de la réparation d’un combat de rue clandestin ne sont pas exactement nobles, donc je ne sais vraiment pas de quel côté de la clôture se trouve l’Abomination dans tout ce qui est bien et mal. Espérons, cependant, que nous obtiendrons des réponses dans She-Hulk pour reconstituer le tableau complet.