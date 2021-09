Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, je discute avec Nick Batlle. Nous parlons du mercato de Barcelone alors qu’il se termine par une affaire étrange. Ensuite, nous entrons dans l’héritage d’Antoine Griezmann en tant que joueur de Barcelone et comment il améliore l’Atletico. Enfin, nous discutons de Ronald Koeman et de ce qu’il doit […] More