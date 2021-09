‘Shang-Chi’ a un incroyable camée ‘Black Widow’ que vous avez probablement manqué

Marvel a sorti Shang-Chi et la légende des dix anneaux en salles le 3 septembre. Ce n’est que le deuxième film de Marvel Cinematic Universe à se dérouler après les événements de Avengers: Endgame. (Spider-Man: Far From Home est l’autre.) Marvel devait saisir cette opportunité pour commencer à jeter les bases de la phase 4 tout en présentant un tout nouveau héros. Marvel avait beaucoup à jongler pour raconter cette histoire. Et pourtant, Marvel a encore eu le temps de glisser un amusant camée Black Widow dans Shang-Chi qui aide à connecter le film au reste du MCU.

Cela pourrait être l’un des camées les plus insaisissables de Marvel à ce jour. Je ne l’ai certainement pas remarqué jusqu’à ce que Comic Book Resources le signale. Au début du film, Shang-Chi et son amie Katy arrivent à Macao à la recherche de la sœur de Shang-Chi. Ils entrent dans un club de combat clandestin où l’on voit, entre autres, Wong combattre l’Abomination. Mais quelques instants avant cela, Shang-Chi et Katy passent un certain nombre de “combats de bas niveau” se déroulant dans des pièces fermées. Le dernier dont ils sont témoins est entre un homme brillant et une femme nommée Helen. Vous pouvez regarder la scène ci-dessous :

Que signifie le camée Black Widow de Shang-Chi ?

Helen se trouve justement être jouée par Jade Xu, triple championne du monde de Wushu. Elle a également joué l’une des veuves dans le film Black Widow. Natasha Romanoff a libéré ces veuves en battant le général Dreykov, et c’est la première fois que nous en voyons une depuis lors.

Ce n’est clairement pas le camée le plus important de l’histoire du MCU, mais il sert un objectif. D’une part, nous savons que la fin de Black Widow était plus qu’un simple fil conducteur. C’est peut-être la première fois que nous voyons une autre Widow pop dans un film MCU, mais ce ne sera pas la dernière. Cela place également le film plus fermement dans l’univers que Marvel a construit toutes ces années. Une grande partie de ce film explore des histoires et des idées qui sont déconnectées de celles que nous avons vues le studio construire au cours de la dernière décennie.

Bien sûr, cela nous laisse avec une autre grande question : quelle est l’importance des veuves libérées ? Nous savons que nous reverrons Yelena Belova dans la nouvelle série Hawkeye sur Disney Plus en novembre. Les autres veuves auront-elles aussi un rôle à jouer ? Les veuves pourraient-elles avoir leur propre émission sur Disney Plus à l’avenir? Nous n’avons de réponses à aucune de ces questions, mais nous sommes impatients de le savoir.