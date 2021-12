Shang-Chi aura une suite et une série sur Disney + et le réalisateur est déjà connu | Divertissement

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux auront officiellement une suite, et avec son même réalisateur, Destin Daniel Cretton, qui prépare également une série sur Disney+.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été l’un des plus gros succès du box-office post-pandémique, totalisant 431 millions de dollars dans le monde. Comme pour tous les films Marvel, les scènes post-crédits font avancer les suites, et il va de soi que Shang-Chi reviendrait.

C’est désormais officiel : Variety confirme que Marvel Studios a déjà signé avec Destin Daniel Cretton, réalisateur du premier, pour réécrire et réaliser la suite, « Shang-Chi 2 », qui portera évidemment un autre nom. Des dates rien n’est encore connu.

Mais Marvel Studios est très content de Daniel Cretton, car il a non seulement signé une suite avec lui, il a également signé un contrat pluriannuel, et en plus de la suite de Shang-Chi il développera une série Marvel pour Disney +.

Les détails de cette série Marvel ne sont pas connus, mais selon des sources de Variety c’est une comédie. Il est logique de supposer qu’il s’agit d’un spin-off de l’univers Shang-Chi.

Peut-être une série avec Awkwafina ou « l’autre » mandarin, les personnages les plus drôles du film ? Ou une série sur l’organisation des Dix Anneaux ?

Shang-Chi et les légendes des dix anneaux ont été créés en septembre et sont maintenant disponibles sur Disney +. Ici vous pouvez lire notre critique d’un film qui se distingue par son action et son casting stellaire qui comprend Simu Liu, Michelle Yeoh, Awkwafina, Ben Kingsley et Tony Leung.

Liu, d’ailleurs, est l’un des invités du gala The Game Awards 2021, qui aura lieu cette semaine, de jeudi à vendredi.

Shang-Chi sera l’un des héros protagonistes de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel, et nous le verrons sûrement beaucoup plus, comme Kate Bishop. Une scène supprimée a récemment été révélée dans laquelle l’un des personnages est décédé … mais ayant été supprimée, elle peut toujours être disponible pour la suite.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.