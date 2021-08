Shang-Chi Comics expliqué: d’où vient le prochain film MCU

Shang-Chi et la légende des dix anneaux se dirigent vers les théâtres, mais en tant que première entrée dans la phase 4 très attendue du MCU pour présenter une distribution de personnages presque entièrement nouvelle, de nombreuses questions restent sur la table. À savoir, et peut-être le plus important – qui est Shang-Chi et que signifie-t-il pour le MCU à l’avenir?

Naturellement, il est temps de jeter un œil à son histoire de la bande dessinée – et, bon avertissement, c’est un peu beaucoup.

Shang-Chi a fait ses débuts en tant que personnage de Marvel en 1973, mais ses origines réelles sont un peu plus délicates que cela. Il a été créé en tant que personnage dérivé de l’œuvre de l’auteur britannique Sax Rohmer, qui a écrit une série de romans mettant en vedette un méchant nommé Dr Fu-Manchu remontant à 1913. Ces histoires s’appuyaient fortement à la fois sur la caricature raciste et des théories du complot racistes comme le « Péril jaune » pour leur succès, décrivant la Chine dans son ensemble comme une puissance étrangère dangereuse cherchant à corrompre et à détruire le monde occidental.

Les romans de Fu Manchu ont gagné en popularité tout au long du XXe siècle avant d’être finalement transformés en série (après 13 livres au total) en 1959. À cette époque, la franchise a engendré un drame radiophonique, une poignée de séries de films et 10 longs métrages (tous dont avaient des acteurs blancs jouant le méchant éponyme – parmi eux, Christopher Lee et Boris Karloff.)

Évidemment, nous pouvons regarder ces histoires d’un point de vue moderne et voir à quel point elles sont racistes et xénophobes désastreuses, mais même dans les années 70 et 80, les histoires de Fu Manchu étaient largement considérées comme une pierre de touche culturelle passionnante et bien comprise. à tel point que Marvel a sauté sur l’occasion d’incorporer son propre personnage dérivé dans son univers super-héroïque. Shang-Chi a été présenté comme le fils perdu de Fu Manchu et a ensuite eu son propre titre solo, The Hands of Shang-Chi: Master of Kung Fu, qui présentait non seulement Fu Manchu lui-même mais de nombreux autres personnages secondaires de la série de romans. .

Il est utile de se rappeler que 1974 est également l’année qui nous a donné la chanson “Kung Fu Fighting” de Carl Douglas – la culture pop américaine était très impliquée dans l’idée des arts martiaux à l’époque.

Bien sûr, l’engouement pour le Kung Fu n’a pas duré très longtemps et finalement Marvel a également perdu les droits sur les personnages de Sax Rohmer qui constituaient le casting de soutien de Shang-Chi. Les mains de Shang-Chi ont finalement pris fin au début des années 80, laissant le personnage à des invités dans d’autres livres, ce qu’il a fait de manière semi-régulière, devenant particulièrement associé aux autres héros d’arts martiaux de Marvel comme les Filles du Dragon, tigre blanc et poing de fer.

Finalement, des efforts ont été faits du côté créatif pour aider Shang-Chi à se débarrasser de certaines des parties les plus troublantes et racistes de son origine. Le personnage de Fu Manchu s’est révélé être un alias d’un sorcier immortel nommé Zheng Zu. La demi-soeur de Shang-Chi, Fah Lo Suee, a reçu un véritable nom chinois, Zheng Bao Yu en 2013. L’équipe Agents of Atlas a été conçue pour présenter des super-héros asiatiques et asiatiques spécifiquement par l’écrivain Greg Pak, utilisant Shang-Chi comme principal personnage en 2019.

Alors, où cela laisse-t-il Shang-Chi pour le MCU? Eh bien, c’est aussi compliqué, mais d’une bien meilleure façon. Le MCU a offert quelque chose que Shang-Chi n’a jamais eu avec les bandes dessinées: une ardoise complètement fraîche et propre qui n’est redevable à aucun niveau d’histoire (aussi reconnectée qu’elle ait pu l’être.)

Nous pouvons déjà voir certains des changements majeurs apportés à la version live-action du personnage dans les bandes-annonces et le matériel promotionnel. D’une part, il n’a absolument aucun lien avec Fu Manchu maintenant, et est plutôt le fils d’un homme nommé Wenwu, qui est le vrai “mandarin” – un personnage précédemment introduit dans Iron Man 3 en tant qu’acteur dupé dans un complot. Il s’avère que le “mandarin” est réel – bien que Wenwu ne s’appelle certainement pas ainsi. Il dirige cependant une organisation internationale appelée les Dix Anneaux qui opèrent en secret depuis des centaines d’années. Pendant ce temps, sa demi-soeur de bande dessinée a été remplacée par un nouveau personnage nommé Xialing.

En termes de pouvoirs et de capacités, Shang-Chi est un peu difficile à cerner. Dans les bandes dessinées, malgré ses capacités étendues en arts martiaux, il est toujours techniquement humain – ou du moins aussi humain que les autres super-héros non habilités. On l’a vu affronter divers adversaires surhumains et même utiliser son entraînement aux arts martiaux pour concentrer son chi sur des choses qui semblent tout à fait surnaturelles. Dans le film, cependant, ses origines ont adopté une approche résolument plus fantastique. Non seulement Wenwu est un immortel, mais il utilise les artefacts magiques des dix anneaux (qui ont été radicalement modifiés par rapport à leurs homologues de bandes dessinées) pour se battre. Pendant ce temps, sa mère n’est même pas de la Terre telle que nous la connaissons et réside plutôt dans un lieu magique appelé Ta Lo.

On ne sait pas ce que cela signifie pour Shang-Chi lui-même, mais il suffit de dire qu’il n’est certainement pas aussi simple qu’un humain ordinaire qui se trouve être très bon au combat cette fois-ci. De la même manière, il n’est pas clair ce que tout cela signifiera pour l’avenir de Shang-Chi dans le MCU et où il s’intégrera dans l’ensemble alors que la phase 4 continue de croître et de changer. Nous devrons simplement attendre et en savoir plus au fur et à mesure que les choses évoluent.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira en salles le vendredi 3 septembre.