Shang-Chi de Marvel a reçu le traitement LEGO et la réaction de Simu Liu était A +

in

Dans la continuité du MCU, Shang-Chi de Simu Liu est le fils de Wenwu de Tony Leung, alias le vrai mandarin, dont l’existence a été révélée dans le Marvel One-Shot All Hail the King après Trevor Slattery de Ben Kingsley se moquant du nom dans Iron Homme 3. En tant que chef de l’organisation des Dix Anneaux, Wenwu a élevé Shang-Chi pour qu’il devienne l’un des plus grands assassins du monde, mais il a permis à son fils de vivre la vie de son choix pendant 10 ans. Maintenant, Wenwu exige que Shang-Chi prenne la place qui lui revient dans les Dix Anneaux, mais il ne veut rien avoir à faire avec les activités criminelles de son père, ce qui conduit à un affrontement pour les âges.