Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux ont été projetés, voici ce que les gens disent du blockbuster

Les fans de Marvel ont certainement beaucoup à attendre cette année, car la phase quatre du MCU est bien avancée. Le tant attendu Shang-Chi et la légende des dix anneaux est enfin presque là, faisant l’histoire en tant que premier film Marvel dirigé par des Asiatiques. Simu Liu (qui a mis les pendules à l’heure sur la façon de prononcer correctement son nom et le nom du film) incarne le titulaire Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père, Wenwu. Mais lorsqu’il est attiré par l’organisation Ten Rings (oui, ce même Ten Rings présenté dans Iron Man), il est obligé d’affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Le film de super-héros présente également Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh et Meng’er Zhang.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sortiront le vendredi 3 septembre, uniquement en salles et sans AUCUNE sortie Disney+ immédiate. La fenêtre exclusive de théâtre de 45 jours a été qualifiée d’« expérience intéressante » par le PDG de Disney, Bob Chapek, et ces commentaires ont été pour le moins controversés, Simu Liu lui-même ripostant. Nous devrons donc attendre de voir comment le film d’action se produira au box-office en salle. Pour l’instant, cependant, l’embargo sur les réseaux sociaux a été levé et les gens ont commencé à partager leurs réflexions. Voyons ce qu’ils disent.