Shang-Chi de Marvel gagne à nouveau au box-office alors qu’il devient le plus gros blockbuster domestique de 2021

Pour en revenir à cette partie de la compétition… arrive maintenant le temps de parler de la performance de Dear Evan Hansen de Stephen Chbosky, qui l’a bien biffé lors de son week-end d’ouverture. Malgré le fait que le film soit basé sur une comédie musicale populaire primée aux Tony Awards, la sortie s’est avérée avoir un tirage au box-office très limité, et il est difficile d’imaginer qu’il y a beaucoup de sourires chez Universal Pictures après qu’il n’ait réussi à gagner que 7,5 $. millions au cours de ses trois premiers jours. Selon Variety, l’adaptation a été réalisée avec un budget de 28 millions de dollars (avant publicité et marketing), et bien que ce coût soit dérisoire par rapport, disons, aux 150 millions de dollars et plus qui ont été dépensés pour faire Shang-Chi, c’est toujours un montant de de l’argent que la fonctionnalité aura du mal à récupérer.