“Shang-Chi” de Marvel s’empare de 71,4 millions de dollars d’ouverture au box-office national

in

Simu Liu joue le rôle de Shang-Chi dans “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” de Marvel.

Disney

“Shang-Chi et la légende des dix anneaux” de Marvel a rapporté environ 71,4 millions de dollars au box-office national ce week-end.

Il s’agissait de la deuxième ouverture la plus élevée pour tous les films sortis pendant la pandémie et la plus élevée de tous les films sortis pendant le week-end de la fête du Travail.

“Black Widow” détient actuellement le titre de l’ouverture la plus élevée pendant la pandémie avec 80 millions de dollars et le précédent détenteur du record pour la sortie la plus élevée au cours du week-end de vacances était “Halloween” de 2007 qui a rapporté 26,3 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours dans les cinémas au niveau national.

À l’échelle internationale, “Shang-Chi” a enregistré 56,2 millions de dollars supplémentaires de ventes de billets, portant son total mondial estimé pour vendredi, samedi et dimanche à 127,6 millions de dollars.

“Il ne fait aucun doute que l’énorme capital de marque de Marvel a stimulé les perspectives de” Shang-Chi “”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “[And] une stratégie d’abord théâtrale parfaitement exécutée a servi à raviver l’intérêt et l’excitation des fans.”

“Shang-Chi” est également le premier film Marvel à être diffusé exclusivement dans les cinémas depuis le début de la pandémie. “Black Widow”, qui est sorti en juillet, a fait ses débuts dans les salles et sur l’accès premier de Disney + le même jour.

De nombreux studios ont suivi un plan de sortie similaire tout au long de la pandémie, choisissant de rendre les films disponibles dans les salles et sur les services de streaming. Cette stratégie a été utilisée à un moment où le vaccin contre le coronavirus commençait à peine à être disponible aux États-Unis et le public hésitait encore à retourner au cinéma.

Cependant, il est devenu clair que la double sortie a conduit à la cannibalisation des ventes de billets de théâtre.

Les analystes du box-office prévoyaient un début solide pour la sortie en salles du film, car il avait la deuxième vente de billets à l’avance la plus élevée de toutes les sorties en 2021, juste derrière “Black Widow”, selon les données de Fandango.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Fandango.