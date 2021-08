Nous savons déjà depuis des années que Mandarin, alias Wenwu, est le père de Shang-Chi dans le MCU, et plutôt que d’exploiter dix bagues extraterrestres à chaque doigt comme le fait son homologue de bande dessinée, les “anneaux” qu’il utilise sont plutôt des brassards mystiques. . (Oh, et il dirige The Ten Rings, l’organisation terroriste qui, entre autres, a kidnappé Tony Stark dans Iron Man.) David Callaham dit à Empire ce qui suit :