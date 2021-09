Shang-Chi en tête du classement du box-office américain avec un brut record de la fête du travail

Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont marqué un grand week-end d’ouverture au box-office américain. Le dernier film de Marvel a rapporté 71,4 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours de sortie, prenant la deuxième place du classement du box-office et établissant un nouveau record pour le week-end de la fête du Travail. Le record était auparavant détenu par le remake d’Halloween de 2007.

Le brut d’ouverture de Shang-Chi est le deuxième plus élevé de l’ère pandémique, après Black Widow, qui a rapporté 80,3 millions de dollars en juillet. Cependant, comme le note Box Office Mojo, Black Widow était également disponible sur Disney + Premium Access, alors que Shang-Chi ne peut être vu que dans les cinémas. Néanmoins, c’est un excellent résultat pour le film, en particulier à un moment où l’on s’inquiète de la recrudescence des infections au COVID-19 aux États-Unis. À l’échelle internationale, le film a rapporté 56,2 millions de dollars, portant son total mondial à 127,6 millions de dollars à ce jour.

Shang-Chi est la seule nouvelle entrée dans le classement du box-office cette semaine. Il a placé Candyman à la deuxième place – le film d’horreur a rapporté 10,5 millions de dollars pour porter son total américain à 39,0 millions de dollars. Les prochains films restent dans le même ordre que la semaine dernière, avec Free Guy au n°3, PAW Patrol: The Movie au n°4, Jungle Cruise au n°5 et Don’t Breathe 2 au n°6. Autre les titres du tableau incluent Respect, Black Widow et The Suicide Squad.

Les prochaines semaines sont assez calmes en termes de nouveautés, avec James Wan’s Malignant et le prequel des Sopranos The Many Saints of Newark les plus gros films, qui seront tous deux également disponibles sur HBO Max. Cependant, en octobre, une multitude de nouveaux films sortiront en salles, notamment Pas le temps de mourir, Venom: Let There be Carnage, Halloween Kills et Dune.

Billetterie américaine du 3 au 5 sept.

(via Box Office Mojo)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux 71,4 $Candyman 10,5 $Gar gratuit 8,7 $PAW Patrol: Le film 4,0$Croisière dans la jungle 3,9$Don’t Breathe 2 2,2$Respect 1,2$The Suicide Squad 905 000$Black Widow 748 000$The Night House 552 000$