Shang-Chi est le premier film de l’ère pandémique à dépasser les 200 millions de dollars au box-office américain

Dire que la pandémie a été dure pour les théâtres est un euphémisme. Nous y travaillons toujours, mais le succès de Shang-Chi et de la Légende des dix anneaux est la preuve que les salles de cinéma ne vont nulle part pour le moment. Le film d’arts martiaux de Marvel Studios est devenu le premier film à franchir la barre des 200 millions de dollars au box-office national, selon The Hollywood Reporter.

Contrairement aux autres offres du printemps et du début de l’été de Disney, Shang-Chi a été présenté exclusivement dans les salles de cinéma. Black Widow, Jungle Cruise et Cruella ont tous deux fait leurs débuts simultanément sur Disney + Premier Access et dans les cinémas, remettant en question tous les numéros de box-office qu’ils avaient marqués.

THR note que Shang-Chi se porte bien non seulement selon les normes de l’ère pandémique, mais aussi tout seul. Le film a établi un nouveau record de la fête du Travail avec ses 94,7 millions d’ouvertures sur quatre jours, et en tant que deuxième plus grande ouverture de 2021, derrière Black Widow de Marvel.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a dépassé les 360 millions de dollars de ventes mondiales de billets et se dirige vers le chiffre de 378,4 millions de dollars au box-office de Black Widow. Assurez-vous de consulter notre article, Shang-Chi et la légende des dix anneaux expliquée : qu’est-ce que cela signifie pour la phase 4 ? Marvel’s Eternals, prévu pour le 5 novembre, et Spider-Man: No Way Home, qui sortira le 17 décembre 2021, sont également prévus cette année par Marvel.