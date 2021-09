Shang-Chi et la fin de la légende des dix anneaux : ce qui se passe à Ta-Lo et ce que cela pourrait signifier pour l’avenir

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers majeurs pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Si vous n’avez pas encore vu le film, lisez la suite à vos risques et périls !

Après 13 ans et 24 films, les sorties de Marvel Studios ont un grand poids lorsqu’il s’agit d’anticiper les grandes fins. La façon dont les blockbusters concluent a non seulement créé une attente de spectacle, mais également de détails qui ouvriront la voie à l’avenir de la franchise. À cet égard, Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne déçoit pas. Le troisième acte est construit sur une action fantastique et épique, et les téléspectateurs sont introduits dans un tout nouveau monde avec un grand potentiel pour une exploration plus approfondie.

Alors, que se passe-t-il à la fin de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ? C’est ce que nous visons à explorer dans cette fonctionnalité, en commençant par un bref récapitulatif de la façon dont le blockbuster Marvel déroule ses scènes finales…