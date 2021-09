Shang-Chi et la fin de la légende des dix anneaux : qu’est-ce que cela signifie pour la phase 4 ?

Alors que Black Widow a peut-être été la première entrée officielle dans la phase 4 du MCU, son statut de flashback (et le destin ultime de Black Widow elle-même) en a fait une fatalité. Ce n’est pas le cas avec Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui ajoute une longue liste de nouveaux personnages et concepts au multivers Marvel dans son ensemble, et taquine quelques développements massifs pour l’avenir de la phase 4 et au-delà. Voici ce qui se passe à la fin et dans les deux scènes post-crédits.

Naturellement, nous entrons dans les spoilers ici, c’est donc votre chance de vous esquiver si vous n’avez pas vu le film.

La bataille finale entre The Dweller in Darkness et The Great Protector (aidée par Shang-Chi, Katy et Xialing) se déroule dans le royaume mystique de Ta Lo, où Wenwu (AKA The Mandarin) croyait que sa femme était retenue captive. En réalité, cependant, le Dweller In Darkness avait manipulé Wenwu pour le libérer, un peu comme un monstre eldritch dans une histoire de Lovecraft. Wenwu réalise son erreur un peu trop tard et est tué après avoir fait un dernier effort pour réparer ses torts et passer les dix anneaux à Shang-Chi.

Armé d’eux et avec l’aide de Xialing et de Katy, ainsi que du reste de l’armée des Dix Anneaux et des habitants de Ta Lo, Shang-Chi est capable de maîtriser The Dweller in Darkness et de sauver Ta Lo. Avec ce problème réglé, Shang-Chi et Katy peuvent retourner à San Francisco où ils se débattent pour expliquer exactement ce qui leur est arrivé (et qu’ils sont tous les deux des super-héros maintenant) à leurs amis civils, qui ne l’achètent pas vraiment.

C’est-à-dire jusqu’à ce que Wong – oui, ce Wong, du docteur Strange – apparaisse dans l’un de ses portails de marque au milieu du bar, demandant à la fois à Shang-Chi et à Katy de l’accompagner. Il les ramène à Kamar-Taj, où il explique (avec l’aide de Bruce Banner et Carol Danvers) que leur vie ne sera plus jamais la même, maintenant qu’ils sont sur cette voie et qu’ils sont désespérément nécessaires.

L’implication la plus importante et la plus importante ici est que ce ne sera pas seulement Shang-Chi qui avancera dans le MCU, ce sera aussi Katy – et ce que cela signifie est difficile à prédire, étant donné qu’elle a été inventée en tant que personnage original pour ce film et n’a pas d’histoire de bande dessinée sur laquelle se retourner. Katy, contrairement à Shang-Chi, n’a pas de pouvoirs magiques ni de formation continue et à la place, perfectionnera probablement ses capacités avec son arc et ses flèches récemment acquis – ce qui pourrait faire d’elle un atout (ou une rivale) pour quelqu’un comme Kate Bishop à l’avenir, selon le déroulement du spectacle Hawkeye Disney +.

Également notamment, Shang-Chi est armé des dix anneaux, qui sont un élément mystérieux en eux-mêmes. Ils ont rendu Wenwu immortel pendant qu’il les avait et pourraient très bien étendre les mêmes pouvoirs à Shang-Chi lui-même – mais les limites de cette immortalité (à part les bases de ne jamais vieillir ou de ne jamais tomber malade) ne sont pas vraiment expliquées. Il est difficile de deviner s’ils signifient également une invulnérabilité complète ou une guérison. Il y a aussi des implications lâches dans le film selon lesquelles les anneaux exercent une sorte d’esclavage à la manière du Seigneur des Anneaux sur la personne qui les porte, ou du moins les rendent plus susceptibles d’être manipulés, mais encore une fois, ce n’est jamais vraiment détaillé. Nous savons que Wenwu a commencé à retomber dans la méchanceté après la mort de sa femme, ce qui l’a amené à ne plus jamais retirer les anneaux, et qu’il semblait y avoir une relation entre sa dépendance aux anneaux et les murmures du Dweller In Darkness, mais cela pourrait aussi être une fonction du deuil et non une corrélation directe.

La question de savoir ce que signifient exactement les anneaux eux-mêmes sera probablement un facteur majeur dans l’avenir de l’histoire de Shang-Chi, sur la base de la première scène post-crédits. On y voit Wong, Captain Marvel et Banner examiner les bagues en privé. Wong explique qu’ils ne ressemblent à rien de ce qu’ils ont dans les archives de Kamar-Taj et qu’ils semblent émettre une sorte de signal – bien qu’ils ne puissent pas être sûrs pour qui ou quoi.

Dans les bandes dessinées

Maintenant, dans les bandes dessinées, les dix anneaux sont très, très différents de ce qu’ils sont dans le MCU. Ils fonctionnent plus comme un ensemble de mini-pierres infinies, chacune étant affectée d’un type de pouvoir spécifique que le mandarin peut contrôler, plutôt que comme un ensemble de bracelets qui peuvent zoomer et conduire l’énergie. Pourtant, il convient de noter que dans les bandes dessinées, l’origine des anneaux est un monde extraterrestre appelé Maklu-IV où ils ont été créés comme une sorte de source d’énergie interstellaire avant qu’ils ne s’écrasent accidentellement sur Terre.

Il semble que la carte de Wong indique quelque part dans l’espace pour la “balise” envoyée par les anneaux MCU, mais il est vraiment impossible de la réduire beaucoup plus pour le moment – ​​et, compte tenu de ce que nous savons du multivers situation grâce à la fin de Loki, nous pourrions examiner un certain nombre de choses métaphysiques qui se produisent ici, comme une version alternative de la Terre de Wenwu ou de Shang-Chi par exemple. Notre meilleur pari pour plus de clarté viendra probablement dans le prochain Doctor Strange dans le multivers de la folie, où, même si Shang-Chi n’apparaît pas, Wong le fera très certainement.

Cela nous amène à la deuxième scène post-crédits qui taquine l’avenir de Xialing, qui a comblé le vide de pouvoir au sommet de l’organisation Ten Rings et a commencé à former des fantassins aux côtés des hommes survivants de la bataille de Ta Lo. On ne sait pas exactement ce que Xialing a l’intention de faire avec les Dix Anneaux maintenant que Wenwu n’est plus au pouvoir – nous savons que les Dix Anneaux existent depuis très, très longtemps et ont une portée extrêmement lointaine, ce qui rend les possibilités presque infinies . Cela signifie que le retour de l’organisation Ten Rings pourrait être héroïque, méchant ou quelque chose entre les deux.

Il est également difficile de dire exactement quand ils réapparaîtront et quel pourrait être le contexte, car il n’y a aucun indice réel à trouver dans la séquence et aucun personnage MCU extérieur ne leur faisant référence. Pour autant que nous sachions, les autres personnages du MCU ne savent même pas que les Dix Anneaux existent réellement. Il sera certainement intéressant d’en savoir plus au fur et à mesure que la phase 4 se poursuit.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant en salles.