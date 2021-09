Shang-Chi et la légende des dix anneaux : ce que les fans pensent du nouveau film MCU

Tony Leung joue Xu Wenwu dans Shang-Chi, qui est le père du personnage principal et également l’antagoniste principal du film. Bien qu’il soit techniquement le “méchant”, il est probablement l’un des méchants les plus faciles à comprendre et les plus compréhensibles de l’histoire de Marvel Cinematic Universe. Il commence mal, mais est finalement capable de se réformer, au moins quelque peu. On se demande si Tony Leung a été choisi pour le rôle parce qu’ils voulaient que les gens l’aiment plus que votre méchant moyen, ou si le personnage a été rendu moins purement diabolique parce qu’ils savaient que personne ne pourrait haïr Tony Leung.