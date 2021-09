Shang-Chi et la légende des dix anneaux scènes de générique de fin : ce qui se passe et ce qu’elles signifient

Bien que la salle contienne des experts sur tout ce qui est magique, scientifique et extraterrestre, sans parler de la famille de Wenwu, aucun d’entre eux ne connaît la nature précise des Dix Anneaux. Ce qui est clair, c’est qu’ils sont incroyablement anciens, et aussi que leur utilisation a activé un phare. On ne sait pas exactement qui ou ce qui est appelé, et le capitaine Marvel et Banner doivent couper court à la conversation pour gérer d’autres affaires (le premier dit à Shang-Chi & Co. que ce dernier a son numéro, mais il nie cette affirmation, et signe à la place, les accueillant essentiellement dans le giron des Avengers).

Le mystère de la balise des Dix Anneaux reste ouvert, taquinant les fans de Marvel avec une question de cliffhanger que nous espérons voir abordée le plus tôt possible – soit dans l’un des nombreux blockbusters à venir au programme, soit dans l’un des développements Disney+ originaux.