Shang-Chi fait ses débuts sur Disney Plus le 12 novembre

Disney a annoncé que le blockbuster Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront sur Disney + le 12 novembre, que le studio désigne comme Disney + Day. Selon un tweet envoyé par le studio, Shang-Chi et des tonnes d’autres contenus arriveront sur le service de streaming ce jour-là.

Disney’s Jungle Cruise est facilement l’autre tête d’affiche aux côtés de Shang-Chi à venir à Disney + cet automne. Il convient également de mentionner les « regards spéciaux » sur le contenu à venir de Star Wars et Marvel, un nouveau court métrage des Simpsons et la saison 2 de The World selon Jeff Goldblum. Consultez la liste initiale complète ci-dessous, qui indique qu’il y aura d’autres annonces à venir.

Shang-Chi est récemment devenu le film le plus rapide à faire 100 millions de dollars aux États-Unis cette année, et est également devenu le plus gros film le plus brut jamais sorti le week-end de la fête du Travail. La version précédente de Marvel, Black Widow, était le film précédent à atteindre 100 millions de dollars – bien qu’il ait connu une forte baisse le deuxième week-end et, contrairement à Shang-Chi, était également disponible en tant que titre Disney + Premium Access.

Shang-Chi met en vedette Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley et Tony Leung. Le film a été réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a co-écrit le film avec Andrew Lanham et Dave Callaham.

Pour en savoir plus, consultez la critique de Shang-Chi de GameSpot et notre article “Shang-Chi et la fin de la légende des dix anneaux expliqués : qu’est-ce que cela signifie pour la phase 4 ?”