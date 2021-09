Shang-Chi Friday Box Office marque 21 millions de dollars au cours de la semaine 3 ⋆ 10z viral

L’univers cinématographique Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait conserver confortablement la première place au box-office ce week-end, avec un vendredi de 5,8 millions de dollars le mettant sur la bonne voie pour un trajet de trois jours dans la fourchette de 20 à 22 millions de dollars. Cela prendra Destin Daniel Crettonle blockbuster de bande dessinée de jusqu’à 175 millions de dollars au total, ce qui signifie qu’il devrait passer Veuve noire‘s 183 millions de dollars à un moment donné la semaine prochaine.

La deuxième place devrait revenir à gars libre, qui tient bon après six semaines dans les salles. En fait, le blockbuster inspiré des jeux vidéo n’a pas encore quitté le top cinq, ayant récemment franchi la barre des 100 millions de dollars. Clint Eastwood‘s pleurer macho a fait ses débuts simultanément dans les salles et HBO Max, ce qui pourrait être une raison majeure pour laquelle il ne pourrait rassembler que 1,6 million de dollars vendredi, avec un week-end de 4,5 millions de dollars le résultat attendu.

Il a peut-être 91 ans, mais Eastwood est toujours un tirage au sort lorsqu’il fait ses apparitions à l’écran de plus en plus rares, comme en témoigne Gran Torino et La mule gagnant 270 millions de dollars et 174 millions de dollars dans le monde en 2008 et 2018, mais le dernier effort de la légende ne s’approchera pas de ces chiffres. Une paire d’horreurs bien reçues devrait compléter le top cinq, avec Nia DaCosta‘s Bonbon devrait atteindre 50 millions de dollars au total d’ici la fin de dimanche, tandis que James Wanc’est dingue Malin est sur la bonne voie pour 2,5 millions de dollars.

Image via Warner Bros.

CONNEXES: Si ‘Shang-Chi’ vous a mis d’humeur pour Tony Leung, regardez ces films ensuite

Une fois de plus, le week-end devrait appartenir au MCU, la tenue de Kevin Feige faisant fi de l’incertitude qui a pesé sur le reste des titres majeurs de cette année pour livrer une paire de véritables succès retentissants. En fait, d’ici la fin du week-end, Black Widow et Shang-Chi et la légende des dix anneaux seront les deux plus gros revenus nationaux de 2021, renforçant la réputation de la franchise en tant que plus grand jeu de la ville.

CONTINUER À LIRE : Cette fin « malveillante » est le décor d’horreur le plus fou depuis des années ; Voici pourquoi cela compte

Les 7 meilleures adaptations de Clive Barker à regarder si vous avez aimé “Candyman”

Il y a beaucoup d’œuvres de l’auteur anglais légendaire à apprécier.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Scott Campbell

(133 articles publiés)



Scott a été chef pendant de nombreuses années, mais il a troqué la cuisine pour le clavier et n’a pas regardé en arrière. Il n’utilise pas les réseaux sociaux, alors n’hésitez pas à l’aimer et à le suivre en personne tant que vous ne vous en approchez pas trop. Ne le cassez pas, cependant, car il va certainement se casser.

Suite

De Scott Campbell