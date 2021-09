Shang-Chi Friday Box Office marque 3 millions de dollars ⋆ 10z viral

Nous savions tous que cela allait arriver. Comme prévu hier, le dernier opus de Marvel dans son univers cinématographique, Shang-Chi et la légende des dix anneaux peut maintenant s’appeler le film le plus rentable d’Amérique du Nord en 2021. Sans surprise, le seul film en route était un autre titre Marvel, Veuve noire – qui a donné à Disney et Scarlett Johansson un peu mal à la tête.

Vendredi dernier, le film d’action/aventure mettant en vedette Simu Liu a rapporté plus de 3 millions de dollars dans 3 952 cinémas, ce qui le place devant le brut national historique de Black Widow de 183,5 millions de dollars. Avec 186,7 millions de dollars, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est désormais le film 2021 le plus élevé en Amérique du Nord. Le film devrait atteindre la barre des 200 millions de dollars d’ici la fin de ce week-end.

Le finaliste des résultats au box-office de ce week-end devrait être Cher Even Hansen, qui a ouvert ses portes hier et a rapporté plus de 3,2 millions de dollars. La comédie musicale devrait rapporter jusqu’à 7,3 millions de dollars au cours du week-end. Adapté d’une comédie musicale de Broadway primée aux Tony, le film suit un jeune lycéen (Ben Platt) qui lutte pour surmonter une tragédie.

Après avoir occupé une solide deuxième place au cours des dernières semaines, Ryan Reynolds‘ comédie d’action gars libre devrait tomber à la troisième place, avec un brut projeté de 4 millions de dollars qui s’ajoutera à ses 111 millions de dollars bruts intérieurs de tous les temps. La chute de Free Guy devrait pousser vers le bas Bonbon et pleurer macho respectivement aux quatrième et cinquième places. La suite d’horreur slasher devrait rapporter 2,4 millions de dollars, ce qui portera ses revenus nationaux à près de 57 millions de dollars, et le dernier Clint Eastwood Le film continue de montrer que la légende du cinéma l’a toujours : il devrait gagner 2 millions de dollars supplémentaires et porter son brut intérieur de tous les temps à 8 millions de dollars.

Pour atteindre le sommet mondial, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings doit dépasser cinq autres titres, dont F9 : La saga rapide, Godzilla contre Kong, et comédie chinoise Salut maman. Cependant, le film a de sérieuses chances d’atteindre le sommet international, car il a encore plus d’un mois de tournage dans les salles avant d’arriver à Disney + le 12 novembre. C’est également le résultat de la décision de Disney de donner Shang-Chi une fenêtre d’exclusivité de 45 jours sur les cinémas, par opposition à une sortie hybride qu’ils ont choisie avec Black Widow (un modèle que d’autres streamers tels que HBO Max ont également adopté).

