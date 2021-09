Shang-Chi : où nous pourrions voir l’organisation des dix anneaux ensuite

Des spoilers majeurs pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux nous attendent.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont enfin arrivés et ont non seulement apporté un nouveau héros à l’univers cinématographique Marvel, mais ont également révélé plus d’informations sur un groupe que les fans connaissent depuis des années. Je parle bien sûr de l’organisation Ten Rings, qui a été introduite pour la première fois en 2008 Iron Man. Cependant, cette fois-ci, les téléspectateurs ont appris l’histoire du groupe et de son véritable chef, l’énigmatique Wenwu (alias le père de Shang-Chi). À la fin du film, l’ancien groupe s’est retrouvé dans une position intéressante, et cela pourrait les amener à apparaître dans de futurs projets MCU.