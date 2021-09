Shang Xia nomme Yang Li au poste de directeur créatif de la mode – WWD

PARIS – Marquant la prochaine étape de son développement sous le nouveau propriétaire majoritaire Exor, Shang Xia, la marque de luxe chinoise créée par Hermès International, a nommé Yang Li au poste de directeur créatif de la mode, avec effet immédiat.

La première collection Shang Xia de Yang Li sera dévoilée à la Fashion Week de Paris le 4 octobre, marquant les débuts de la marque sur les podiums alors qu’elle adopte une approche plus axée sur la mode.

Jiang Qiong Er, cofondateur et directeur créatif de Shang Xia, a déclaré que le designer né à Pékin, basé entre Londres et Paris, était un choix idéal pour la marque, qui a également dévoilé un logo horizontal.

Le nouveau logo Shang Xia. Avec l’aimable autorisation de Shang Xia

“La personnalité et le talent avéré de Yang Li, ainsi que sa vision de la modernité et sa compréhension de la durabilité, signifient qu’il embrassera et enrichira naturellement l’héritage unique de Shang Xia”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Né en 1987, Li a passé son adolescence en Australie avant de déménager à Londres pour étudier à Central Saint Martins. Son label éponyme, fondé en 2010, est connu pour ses collaborations avec des musiciens underground et cultes tels que The Jesus and Mary Chain, la chanteuse de Savages Jehnny Beth et la rockeuse industrielle allemande Blixa Bargeld.

Li, nominé pour le Prix LVMH des jeunes créateurs en 2014, a joué avec différents formats pour présenter ses créations, qui mêlent tailleur classique et silhouettes poétiques dans des contrastes inattendus.

Pour l’automne 2019, il a remis les vêtements à 30 femmes, dont Asia Argento et Rossy de Palma, qui ont simultanément posté des selfies sur Instagram, tandis que pour resort 2020, il a collaboré avec le photographe Magnum Antoine d’Agata sur une série de portraits de chinois modernes. femmes.

“C’est un honneur de rejoindre Shang Xia pour se lancer dans ce voyage incroyable avec une équipe aussi talentueuse”, a déclaré Li.

« J’ai hâte de plonger dans l’incroyable univers de la marque, riche en storytelling, à travers son héritage et son impressionnant réseau de talents devenus d’authentiques ambassadeurs de la marque. J’ai hâte de partager mes propres expériences créatives et d’aider Shang Xia à entrer dans le prochain chapitre passionnant », a-t-il ajouté.

Exor, propriétaire de Ferrari et de The Economist Group, a révélé son investissement dans Shang Xia en décembre dernier. Hermès et Jiang restent des actionnaires importants de l’entreprise, fondée en 2010 en tant que première marque de luxe ancrée dans la culture chinoise.

Jiang a dit qu’elle s’était inspirée de la philosophie chinoise pour Shang Xia, qui signifie « haut-bas » en chinois. “C’est la rencontre des contraires, comme dans le Yi Ching ‘de haut en bas’, le yin et le yang, la femme et l’homme, le ciel et la terre”, a-t-elle déclaré.

Après avoir mis en place des produits emblématiques tels que sa chaise Da Tian Di, ses vêtements d’extérieur en feutre de cachemire Sculpture et son sac à main Lan Yue, la marque s’est lancée l’année dernière dans une nouvelle étape de croissance avec l’ouverture de trois boutiques en Chine et une collection capsule destinée aux plus jeunes.

Cependant, l’impact de la pandémie de coronavirus a entraîné une stagnation des revenus en 2020, après un bond de 60% en 2019. La société mise sur Li pour relancer l’activité alors qu’elle se prépare à se développer avec de nouveaux magasins dans certains des magasins de détail les plus exclusifs. destinations en Chine et dans le monde.

Exor est l’une des plus grandes sociétés holding diversifiées d’Europe et est contrôlée par la famille Agnelli. Son portefeuille comprend Stellantis, la société née de la fusion de Fiat Chrysler Automobiles et du groupe automobile français PSA ; l’équipe de football Juventus FC et le conglomérat de médias italien GEDI Gruppo Editoriale.

Il détient également une participation de 24% dans la marque de chaussures Christian Louboutin.

