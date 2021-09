CBDC

Shanghai utilise la blockchain sans autorisation pour piloter l’utilisation du RMB pour les paiements transfrontaliers

La blockchain sans autorisation de Conflux sera utilisée pour tester le RMB numérique pour les paiements transfrontaliers dans la zone de libre-échange pilote de Lingang à Shanghai.

En juillet, la banque centrale de Chine a approuvé la zone de libre-échange pilote de Lingang pour tester les entrées et sorties de capitaux libres.

En janvier, le gouvernement de Shanghai a investi 5 millions de dollars dans le réseau.

“La blockchain publique de Conflux pilotera l’utilisation du stablecoin offshore RMB pour les paiements transfrontaliers dans le cadre de l’initiative de la zone de libre-échange de Shanghai – le renminbi est la monnaie officielle de la Chine, tandis que le yuan est l’unité de la monnaie”, a noté Conflux Network.

En réponse à la nouvelle, le jeton du réseau CFX a pompé 170% à 0,736 $ au cours du week-end. Mais depuis lors, CFX a baissé d’environ 39% pour s’échanger à 0,451 $ lundi. La pièce est également en baisse de 72,4% par rapport à son sommet historique de 1,70 $ il y a six mois.

L’Université maritime de Shanghai, propriété de l’État, mènera l’expérience et Conflux a créé le Shanghai ShuTu Blockchain Research Institute. Le centre de recherche explorera également le développement de normes de blockchain pour le commerce et l’expédition.

La Banque populaire de Chine mène des essais pour sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) depuis avril de l’année dernière, mais a récemment commencé à la tester dans des applications transfrontalières.

La PBOC vise en fait à lancer la CBDC d’ici les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Plus tôt ce mois-ci, s’exprimant lors du China Digital Finance Forum, le vice-gouverneur Fan Yifei a déclaré que les tests e-CNY avaient montré “un grand potentiel” bien qu’il y ait eu certains problèmes qui “doivent être résolus”.

À la mi-juillet, 21 millions de personnes utilisaient le yuan numérique et l’essai avait atteint 34,5 milliards de yuans (5,3 milliards de dollars) de transactions.

Deux mois plus tard, environ 140 millions de personnes ont utilisé l’application chinoise en yuan numérique grâce à la collaboration entre la banque centrale et la plate-forme d’achat chinoise Meituan. En conséquence, presque tous les habitants de neuf grandes villes chinoises peuvent télécharger l’application et commencer à l’utiliser.

De nouvelles fonctionnalités sous forme de programmabilité via des contrats intelligents et des sous-portefeuilles pour faciliter les paiements en ligne en devises numériques aux commerçants participants ont également été ajoutées récemment à l’application.

En plus de travailler avec des géants de la technologie pour le yuan numérique, la Chine développe également des gadgets tels que des bracelets, des bracelets et des montres connectées pour prendre en charge les portefeuilles en yuan numérique.

