Shania Twain à la hausse avec un blockbuster plus grand et meilleur

Vous pouvez l’acheter en rouge, en vert ou en bleu. Des versions pop, country, ou « internationales », et c’était vraiment une affaire multiformat, multiculturelle. C’était le troisième album d’affilée certifié diamant par Shania Twain, et il est sorti en Amérique du Nord le 19 novembre 2002. C’était Up!

Vu à nouveau maintenant, les réalisations commerciales de la chanteuse country canadienne devenue pop semblent presque incroyables – et bien sûr, elle y a été ajoutée depuis 2017 avec Now, sa première sortie depuis l’album que nous regardons. Après des débuts en platine aux États-Unis avec ses débuts éponymes en 1993 pour Mercury, Shania est devenue 12 fois platine (12 millions d’expéditions) avec 1995 La femme en moi. Deux ans plus tard, Come On Over est devenu 11 fois platine. Elle ne pourrait sûrement pas recommencer, surtout après un écart de cinq ans, avec la suite de 2002 ? Mais elle le pouvait. En haut! est allé 11 fois platine aussi.

Écoutez Up! à l’heure actuelle.

Créé avec le mari de l’époque de Shania, Robert John « Mutt » Lange, l’album est devenu presque autant médiatisé pour ses multiples formats soigneusement commercialisés (avec ses morceaux mélangés dans divers styles pour atteindre le public de l’artiste dans différents genres) que pour sa comédie musicale. teneur. Mais la tactique a parfaitement fonctionné : le disque a fait ses débuts au n°1 des charts pop et country, tout en devenant une sensation internationale et en donnant naissance à des singles apparemment sans fin, dont « I’m Gonna Getcha Good », la chanson titre et « Ka-Ching ! »

Cette dernière chanson était un commentaire sur le consumérisme et sur l’éducation modeste de Twain. « J’ai grandi dans un foyer où nous n’avions vraiment pas assez pour vivre, et dépenser de l’argent que vous n’aviez pas était absolument quelque chose que vous ne pouviez pas vous permettre de faire », a-t-elle déclaré à cet écrivain lorsque Up! était sur le point d’être libéré. « Je ne pense même pas que mes parents avaient des cartes de crédit bien plus tard dans leur vie, alors je pense simplement que nous sommes allés si loin de cette façon saine et basique de voir les choses. »

Écoutez la liste de lecture Shania Twain Best Of de uDiscover Music.

Commentant à ce moment-là si l’album pourrait égaler les ventes de ses prédécesseurs, Twain a déclaré : « Que le gain soit aussi important ou non, qui sait, mais ce n’est pas vraiment le but pour nous. Nous voulions vraiment mettre en place quelque chose de plus grand et de meilleur à notre avis. »

Achetez le vinyle vert, édition country de Up!