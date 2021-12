Shania Twain annonce les dates finales de « Let’s Go! » Résidence à Vegas

Shania Twain va conclure son Let’s Go! La résidence de Las Vegas à l’été 2022. Elle vient d’annoncer 16 dates finales de spectacle, mettant fin à la résidence avec un certain nombre de représentations en juin, août et septembre.

Les dates du spectacle incluent : les 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17 et 18 juin ; 26, 27 et 31 août; et les 2, 3, 7, 9 et 10 septembre. Les billets seront mis en vente à partir de ce vendredi (17 décembre) à 10 h 00 HNP, mais les membres du fanclub de Twain auront accès à une prévente spéciale à partir de mardi (14 décembre), et il y a aussi une prévente pour les titulaires de la carte Citi qui se déroule le même jour.

Twain a commencé la course en décembre 2019. Après avoir commencé la première série de dates, la chanteuse a prolongé sa résidence en février 2020, mais a dû reporter ces spectacles peu de temps après en raison du début de la pandémie de COVID-19.

Plus tard, alors que l’industrie de la musique live commençait à reprendre, Twain est retourné au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino pour plus de Let’s Go! concerts.

Plus tôt cette année, Twain a partagé un clip sur sa chaîne YouTube à propos de la réalisation de son clip pour le succès de 1995 de la superstar canadienne « Any Man Of Mine ».

La chanson est devenue le premier hit n ° 1 de Twain dans les Hot Country Songs de Billboard, dépassant cette enquête pendant deux semaines en juillet et devenant le deuxième plus gros succès du palmarès de l’année entière. Il figurait sur son album révolutionnaire The Woman In Me, et est maintenant disponible dans le cadre de The Woman In Me: Diamond Edition, sorti en octobre 2020 en reconnaissance du 25e anniversaire de l’album.

Le nouveau clip Behind The Video fait suite à l’apparition à la fin de l’année dernière d’un nouveau rétrospective de dix minutes film documentaire sur la réalisation de l’intégralité de l’album, un record qui s’est vendu à 12 millions d’exemplaires dans le monde.

Dans le film, Twain se souvient de la réalisation du clip « Any Man Of Mine », réalisé par John Derek. « Les toutes premières photos et vidéos ont été réalisées par John et Bo Derek, et elles ont été réalisées principalement dans leur ranch, où ils élevaient des chevaux », explique-t-elle. « J’ai de la chance. Norma, la mère de Bo, a maquillé cette vidéo, c’était donc une sorte d’affaire de famille.

Écoutez le meilleur de Shania Twain sur Apple Music et Spotify.