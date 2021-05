Shania Twain, Chuck D, ABBA, plus de discussions sur “ This Is Pop ” dans une nouvelle série

Shania Twain, Chuck D, ABBA Benny Andersson, T-Pain, Brandi Carlile, Boyz II Hommes, et d’autres artistes, producteurs et auteurs-compositeurs se plongent dans la résonance historique de la musique pop dans This Is Pop de Banger Films.

La série documentaire en huit parties arrive sur Netflix le 22 juin. Chaque épisode explore la musique pop au-delà de ses aspects musicaux, en examinant également son impact sociétal. Le racisme, le sexisme, le classisme, la politique queer et l’injustice sociale sont abordés, selon un communiqué.

«Nous avons commencé par la question« Qu’est-ce que la pop? »Et avons trouvé des réponses auxquelles nous ne nous attendions pas», a déclaré la productrice de la série Amanda Burt, de Banger Films. «C’est plus que les graphiques ou ce qui flotte sur un autoradio. C’est une capsule temporelle parfaite de la façon dont les gens vivaient tel qu’il a été créé et de la façon dont ils dansaient, aimaient et pleuraient en l’entendant.

Les épisodes sont regroupés par style, époque et / ou genre. L’effet Boyz II Men comprend Nate Morris, Wanya Morris et Shawn Stockman, Babyface, Nick Lachey de 98 degrés et Michael Bivins de New Edition. When Country Goes Pop comprend des entretiens avec Shania Twain, Wynonna Judd, Brandi Carlile, Tanya Tucker et Steve Earle.

Auto-Tune entretient des conversations avec T-Pain, l’inventeur d’Auto-Tune le Dr Andy Hildebrand, le producteur de disques britannique Ken Scott et la pionnière du synthétiseur Suzanne Ciani. The Brill Building in 4 Songs met en lumière Andy Kim, Neil Sedaka, Steven Van Zandt et Linda Perry. Les chansons de protestation sont explorées dans Que peut faire une chanson? mettant en vedette des conversations avec Chuck D, Hozier, Arlo Guthrie et MILCK.

Les épisodes qui regardent la musique pop à travers un prisme mondial incluent le syndrome de Stockholm, qui met en vedette Benny Andersson d’ABBA, Ulf Ekberg d’Ace of Base, Brian Littrell des Backstreet Boys, Peter, Bjorn et Bjorn Yttling de John, et Laleh.

Festival Rising, qui examine les événements musicaux à travers le monde, comprend des entrevues avec Avion de Jefferson Jack Casady, Kevin Drew de Broken Social Scene et le Maman et les papas Michelle Phillips. Salut Britpop! comprend Alex James et Dave Rowntree de Blur, Skin de Skunk Anansie, Miki Berenyi de Lush, Sonya Madan d’Echobelly, Lauren Laverne de BBC6 et Alan McGee.

