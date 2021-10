Shanik Aspe et Mauricio Odiardi ont renouvelé leurs vœux lors d’une cérémonie romantique

Parmi les invités se trouvaient Inés Sainz, Sergio Basañez, Amaranta Ruiz, Sherlyn, Karla Díaz, Paulina Mercado, Linet Puente, Mauricio Mancera, Guido Laris, Fabiola Guajardo, Jimena Gallego, Vaitiare Mateos, Octavio Hinojosa, Christian Lara et Roberto Ruiz.

Shanik partagé des photos exclusives à Who et tous les détails de cette belle journée.

Shanik Aspe et Mauricio Odiardi. (Paloma Lopez)

Quel a été le moment le plus émouvant de la célébration ?

La vérité est qu’il y en avait plusieurs. Tout du début à la fin était plein d’émotions. La première était de voir mon bébé et mon mari entrer dans la cérémonie, puis entrer au bras de mon frère, la rénovation en général a été très émouvante, les mots que notre ami a dit Mau mancera, les vœux que mon mari et moi nous sommes donnés. Un autre moment très émouvant a été après la chute de la tente à cause de la chance et de la chance que nous avons tous été présents car personne n’était à l’intérieur à ce moment-là … Voir comment la fête s’est poursuivie malgré tout et comment nous avons ressenti l’amour du nôtre. La valse sous la pluie avec mon mari et le feu d’artifice illuminant le ciel étaient également inoubliables.

Shanik Aspe et Mauricio Odiardi. (Paloma Lopez)

Quelle est la clé de la réussite de votre mariage ?

La clé du succès dans le mariage et dans la vie en général est de mettre Dieu en premier, de lui permettre de diriger votre vie. La deuxième chose est de faire équipe avec votre partenaire et de comprendre qu’il ne s’agit pas de savoir quelles batailles mener et quelles batailles ne pas mener… le mariage n’est pas un champ de bataille et votre mari ou votre femme n’est pas votre ennemi.

Chacun a des points de vue différents et ce qui est merveilleux n’est pas de voir qui a raison mais de compléter ses points de vue et d’élargir nos façons de penser. La communication et le respect sont essentiels et, enfin, je dirais de ne pas le prendre pour acquis. Un ‘Oui, j’accepte’ n’est pas une garantie qu’ils vivront heureux pour toujours, l’amour se travaille et se construit chaque jour. Il appartient à chacun de travailler chaque jour pour ce qui en vaut la peine.