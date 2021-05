Shanik Berman assure qu’Andrea Meza, Miss Univers, est la fille d’Ana Gabriel – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ana Gabriel, une célèbre chanteuse, a été très citée ces derniers jours et pas précisément à cause de sa carrière artistique, car si elle est très aimée pour ses performances, elle est aussi impliquée dans des polémiques qu’elle ne recherche pas. Que s’est-il passé? Il s’avère que la chanteuse a été désignée comme la vraie mère de Andrea Meza, lauréate de Miss Univers 2021. Ana Gabriel est-elle la mère d’Andrea Meza? La théorie du complot a gagné du terrain après qu’une vidéo prétendument relative aux deux personnalités publiques soit devenue virale. Cependant, la controverse a pris feu encore plus, après que le journaliste Shanik Berman l’a assuré dans une vidéo. Est-ce réel ou est-ce une fausse nouvelle?

À propos du vainqueur de Miss Univers 2021, Andrea Meza, beaucoup de choses ont été dites ces derniers jours. Cependant, rien de comparable à la controverse dans laquelle elle était impliquée à propos de sa mère. Il s’avère que depuis ce week-end, il a été révélé que le mannequin était la fille d’Ana Gabriel. De plus, plusieurs comparaisons ont été faites sur son apparence physique.

Cependant, malgré le fait que tout semblait faire partie de la spéculation et des fausses nouvelles – ce qui est le cas – cela a pris une plus grande importance lorsque l’animateur de l’émission Shanik Berman a annoncé qu’Andrea Meza était la fille d’Ana Gabriel.

«Alors qu’Ana Gabriel a toujours élevé la fille de son partenaire, qui l’aidait également avec sa garde-robe, comme sa fille; sa vraie fille est Miss Univers, qu’elle a abandonnée pour adoption, que va faire Ana Gabriel maintenant? », déclare Shanik Berman dans une vidéo qu’elle a partagée sur ses réseaux.

Comme prévu, les déclarations ont suscité la controverse et le conducteur a été sévèrement critiqué. Et ils ont répété qu’Ana Gabriel n’avait jamais eu d’enfants. Même la journaliste Claudia de Icaza a démenti cette information sur son compte Twitter:

«Ana Gabriel n’a pas d’enfants, je le sais d’une bonne source. Je ne sais pas si c’est une invention ou une confusion, mais il n’avait pas d’enfants biologiques ».

Information de: Millennium