Shanna Moakler a répondu aux costumes de Kourtney et Travis de True Romance. « Cela ressemble à un épisode de Punk’d. »

Travis Barker et Kourtney Kardashian ont partagé un tas de photos de leur costume d’Halloween « True Romance », eh bien, Shanna a répondu sans cacher ses sentiments.

Selon Us Weekly, Moakler, 46 ans, a partagé une photo de ses parents sur son histoire Instagram ce lundi 1er novembre avec la légende « True Romance ». Et pas seulement cela, Shanna a répondu aux commentaires des fans sur le costume :

« Puis-je dire à quel point je trouve étrange que Kravis se lie avec le film True Romance quand c’était le tien et le sien quand ils se sont mariés ? Il est sorti sur IG et j’ai vu ses photos et c’est tellement bizarre », a écrit un fan. Elle a ensuite répondu: « C’est comme un épisode de Punk’d. »

Le film de Quentin Tarantino a du sens pour l’ancien mannequin, les Kardashian et Barker. En mai, Moakler a expliqué que le « couple nouvellement fiancé » avait partagé sur les réseaux sociaux qu’ils regardaient le film de 1993 ensemble.

« Ce qui était étrange, c’est qu’ils ont posté un film (True Romance) avec lequel Travis et moi étions essentiellement liés. Je l’ai appelé Clarence dans le film. Nous avons nommé notre fille d’après le personnage de l’Alabama dans le film « – l’ancienne Miss New York USA a déclaré à Us Weekly à l’époque. « J’ai marché dans l’allée avec ‘You’re So Cool’ de True Romance. Notre première danse à notre mariage était la chanson d’amour True Romance. »

OK, je sais qu’ils disent que Shanna est jalouse de Kravis, mais c’est TRÈS TRÈS ÉTRANGE ! WTF ? Travis fait les mêmes choses qu’il a fait avec Shanna avec Kourtney… Allo ? Cela ne vous semble-t-il pas étrange ? MDR!

À Halloween, Kourtney et le Blink-182 ont recréé l’affiche du film, se faisant passer pour les personnages Alabama et Clarence, personnifiés dans le film de 1993, par Patricia Arquette et Christian Slater.

Lorsqu’un fan a écrit que le film était le film préféré de Barker et que « IL a nommé sa fille » Alabama d’après le personnage principal, Moakler a répondu: « Je suis presque sûr que NOUS avons nommé notre fille comme ça. »

Kourtney et Travis se sont fiancés le 17 octobre à Santa Barbara, en Californie. Peu de temps après avoir annoncé la nouvelle, Shanna a partagé une ligne sur son Instagram qui disait :

« Tupac a dit un jour : avant de demander pourquoi quelqu’un vous déteste, demandez-vous pourquoi vous vous en foutez. »

Ainsi, Shanna Moakler a répondu aux costumes de Kourtney et Travis. DRAMAAAAAA !!!