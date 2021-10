Shanna Moakler partage une photo de Matthew Rondeau au milieu du drame de Travis Barker

Shanna Moakler se concentre sur sa relation actuelle plutôt que sur sa précédente.

L’ancien mannequin de Playboy a publié un collage de photomaton sur son histoire Instagram d’elle et encore et encore de son petit ami Matthew Rondeau en train de s’amuser dans un parc sur le thème des pirates. Sur une photo, on peut voir Moakler embrasser Rondeau sur la joue.

Moakler a tagué Rondeau dans le message et a ajouté trois emojis : un cœur, un visage embrassé et un qui tire la langue.

Les retrouvailles entre Moakler et Rondeau interviennent après que son ex-mari, Travis Barker, a recouvert son tatouage dédié à Moakler d’un scorpion et d’une empreinte des lèvres de sa nouvelle fiancée Kourtney Kardashian.

Dans une réponse apparente, Moakler, 46 ans, a partagé une capture d’écran d’une scène de « Point of No Return » avec une ligne du thriller de 1993 qui disait: « Je ne me suis jamais soucié des petites choses. »

Moakler a ajouté un emoji d’une marque de rouge à lèvres, ce qui a amené les fans à spéculer qu’il s’agissait d’une fouille dans l’un des derniers tatouages ​​de Barker.

Peut-être que Moakler se concentre sur Rondeau comme moyen de distraction, mais les fans n’oublieront pas qu’il a déclaré en juillet qu’il était «plus heureux» que d’avoir jamais rompu avec elle.

« Je me concentre vraiment sur le fait de me retrouver en tant que personne émotionnellement et mentalement », a déclaré Rondeau, 28 ans, à Life & Style à l’époque. « J’espère qu’elle trouvera ce qu’elle cherche, mais ce ne sera pas moi. »

Rondeau a déclaré en juillet qu’il était « plus heureux » sans Moakler dans sa vie.Instagram

Un mois auparavant, la relation entre Moakler et Rondeau semblait se dérouler sans heurts, car elle a dit à Page Six qu’il l’aidait à créer du contenu pour sa page OnlyFans.

« Il est incroyable. Lui et moi en avons beaucoup parlé, et je lui ai dit que je ne le ferais pas s’il ne le soutenait pas, et il m’a beaucoup soutenu », a-t-elle partagé avec nous à l’époque. « En fait, il m’a aidé à éditer mon contenu et il a essayé de m’aider avec les images que je devrais utiliser.

« Je suis vraiment reconnaissant d’avoir quelqu’un qui me soutient. »

Moakler et Barker, 45 ans, se sont mariés de 2004 à 2008 et partagent leur fils Landon, 18 ans, et leur fille Alabama, 15 ans, qui ont tous deux eu une relation difficile avec leur mère ces derniers mois.

Le batteur de Blink-182 est parti avec Kardashian, 42 ans, en janvier et lui a proposé plus tôt ce mois-ci.