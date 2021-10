Shanna Moakler réagit apparemment aux fiançailles de l’ex-mari Travis Barker avec Kourtney Kardashian

L’ex-femme de Travis Barker, Shanna Moakler, n’a pas tardé à réagir à son engagement sur les réseaux sociaux. Barker a proposé à sa nouvelle petite amie Kourtney Kardashian dimanche, et elle a dit oui. Peu de temps après, Moakler était sur Instagram pour partager des citations énigmatiques qui résumaient apparemment ses sentiments à ce sujet.

« Temporairement fermé pour entretien spirituel », a lu un article sur l’histoire Instagram de Moakler. Un autre a montré une citation attribuée au rappeur Tupac Shakur, qui disait: « Avant de demander pourquoi quelqu’un vous déteste, demandez-vous pourquoi vous vous en foutez. » Moakler l’a orné d’un emoji de cœur rouge ironique. Elle n’a jamais hésité à exprimer son malaise face à la nouvelle histoire d’amour de Barker, surtout en ce qui concerne leurs enfants.

Je veux avoir une emprise sur quelqu’un comme Travis Barker a une emprise sur Shanna Moakler😮‍💨 pic.twitter.com/8Ex7e6Ss2z – mads🖤 (@maddieeeznuts) 18 octobre 2021

Barker et Moakler se sont mariés pour la première fois en 2004 et ont eu deux enfants ensemble – Landon Asher, 18 ans, et Alabama Luella, 16 ans. Le couple a demandé le divorce en 2006, mais aurait tenté de se réconcilier plusieurs fois avant de finaliser le divorce en 2008. Même alors, ils ont assisté à des événements ensemble et ont apparemment continué à vivre ensemble tout en coparentant leurs enfants, bien que selon un rapport de TMZ les policiers ont été appelés à leur domicile en 2014.

Barker a commencé à sortir avec Kardashian en janvier 2021, et leur romance a évolué rapidement. En mai, Moakler a déclaré à Us Weekly qu’elle pensait que Barker « recyclait » des parties de leur romance dans sa nouvelle relation avec kardashian. Par exemple, elle a noté que les deux avaient posté sur le fait de regarder un film sur lequel elle et Barker s’étaient liés lors de leur première rencontre.

Moakler a également grommelé que Kardashian essayait de « mettre un coin » entre elle et ses enfants en « achetant mes enfants Prada tous les deux jours. Ils font des voyages somptueux. Ils font toutes ces choses, ce qui est bien. Je pense c’est bien qu’ils soient gentils avec mes enfants. Je veux ça pour mes enfants. «

L’Alabama a semblé répondre à la couverture de cette citation sur les réseaux sociaux, en écrivant : « Ma mère n’a jamais été complètement dans ma vie… Pouvez-vous arrêter de la décrire comme une maman incroyable ? … J’ai fini de la garder un secret, des émissions de télé-réalité. » Landon a ajouté dans un autre message que Moakler n’était pas « dans [their] vit comme » Barker est. Moakler a déclaré à Us Weekly que ces messages étaient « faux » et juste un signe de rébellion chez les adolescents.

Le dernier mot de sources proches de Barker et Moakler est que l’ancien couple a du mal à coparentalité à l’amiable leurs enfants. La source a déclaré que le partenariat « a touché le fond », mais cela n’a pas empêché Barker d’aller de l’avant avec Kardashian. Sa proposition aurait été documentée pour la prochaine émission des Kardashian sur Hulu.