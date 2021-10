Shanna Moakler semble réagir à l’ex Travis Barker qui dissimule son tatouage de son nom

Travis Barker porte une nouvelle encre après ses fiançailles avec Kourtney Kardashian, et son ex-femme Shanna Moakler a apparemment clairement indiqué qu’elle se tenait en fait au courant de toutes les dernières nouvelles de Kardashian. Après que Barker ait célébré ses fiançailles avec Kardashian dans un permanent en lançant deux nouveaux tatouages ​​– les lèvres de sa fiancée à l’intérieur de son biceps gauche et un grand scorpion noir, représentant son signe du zodiaque, ce dernier étant placé sur un tatouage du nom de Moakler écrit dans une bannière sur un cœur géant – Moakler a apparemment répondu à l’encre fraîche de son ex sur les réseaux sociaux.

Moakler a semblé répondre à Barker en couvrant son hommage avec une citation énigmatique qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux mardi. Sur son histoire Instagram, Moakler, 46 ans, a posté une photo du thriller de 1993 Point of No Return. Au-dessus de l’image, Moakler a ajouté une citation du film, « Je ne me suis jamais soucié des petites choses », à côté d’un emoji pour les lèvres, une référence possible au nouveau tatouage de Barker sur les lèvres de Kardashian. Vous pouvez voir le message de Moakler sur PEOPLE en cliquant ici.

Barker et Moakler se sont mariés en 2004 et partagent deux enfants, Landon Asher, 18 ans, et Alabama Luella, 16 ans. Leur mariage, cependant, a été de courte durée et le couple s’est séparé en 2006. Bien qu’ils aient tenté de se réconcilier à plusieurs reprises, leur divorce a été finalisé en 2008, après quoi ils semblaient rester amis, assistant parfois à des événements ensemble, jusqu’à ce que la police soit appelée. à leur domicile en 2014.

La romance de Barker avec Kardashian a officiellement commencé en janvier de cette année, bien que des rumeurs selon lesquelles ils étaient plus que de simples amis circulaient depuis 2018. Le couple est devenu officiel sur Instagram en février, leur relation suscitant la colère de Moakler, qui a dit qu’elle croyait que Barker « recyclait » des parties de leur romance et Kardashian essayait de « mettre un coin » entre elle et ses enfants. Barker et Kardashian semblaient ne pas prêter attention à ces remarques et continuaient leur romance éclair, Barker posant la question dimanche au coucher du soleil sur une plage de Montecito. Selon des sources qui ont parlé à Entertainment Tonight, Barker « a emmené Kourtney dans une zone de la plage qui avait des bougies et des roses rouges en forme de cœur. C’était très romantique et le couple est aux anges ».

Bien que Moakler n’ait pas directement répondu aux nouvelles des fiançailles de son ex, elle a fait des publications plus cryptiques sur les réseaux sociaux quelques heures seulement après que le couple a partagé la nouvelle passionnante. Sur son histoire Instagram, Moakler a partagé une lecture de publication, « temporairement fermée pour maintenance spirituelle », avec une deuxième publication montrant une citation attribuée au rappeur Tupac Shakur, qui disait: « Avant de demander pourquoi quelqu’un vous déteste, demandez-vous pourquoi vous donnez un af -. » Quant à Barker et Kardashian, le couple n’a encore partagé aucun projet de mariage.