Shannen Doherty fait le point sur la bataille contre le cancer de stade 4

Shannen Doherty « se porte bien » au milieu de sa bataille continue contre le cancer de stade 4. L’ancienne de Beverly Hills, 90210, qui a révélé en février 2020 qu’elle luttait contre un cancer du sein de stade 4, a fait le point sur sa santé lors d’une récente conversation avec Entertainment Tonight, Doherty prenant un moment pour réfléchir à l’année écoulée et à ses espoirs pour 2022.

S’adressant au média au sujet de sa santé et de ses objectifs pour la nouvelle année, Doherty, qui a déclaré que l’année dernière avait été « une année intéressante » pour elle et qu’elle « allait bien et je me sens bien », a déclaré son « rêve ultime ». » pour l’année prochaine est » plus de recherche et de progression en ce qui concerne la découverte d’un remède contre le cancer « . Alors que Doherty a assuré à ET qu’elle « se porte bien et que je vais bien », elle a ajouté: « J’ai toujours un cancer et vous ne voulez pas de stade quatre, mais je l’ai et je pense donc au fond de ma tête. » » Doherty a révélé que tout au long de sa propre bataille contre la maladie, une constante au fond de son esprit était : » … de pousser la recherche non seulement pour moi-même, mais pour toutes les autres personnes atteintes d’un cancer ?’ » Doherty a également déclaré que son objectif plus réaliste pour la nouvelle année est que sa santé reste stable.

« En réalité, j’espère que ma santé continuera d’être stable et que je poursuivrai les relations avec mon mari, ma mère et mes amis et j’espère que leur travail continuera de se développer et que cela ne fera que s’améliorer », a expliqué l’actrice. « J’espère juste que l’année prochaine, le travail continuera. J’espère que je continuerai à avoir ces opportunités et que je continuerai à travailler avec des gens que j’ai toujours admirés et avec qui j’ai toujours voulu travailler. »

Doherty a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2015, après quoi elle « a subi une mastectomie et a fait de la chimio et de la radiothérapie ». Elle est finalement entrée en rémission en 2017. En février 2020, cependant, l’actrice a tragiquement révélé que son cancer du sein était revenu, cette fois au stade 4. À l’époque, Doherty avait déclaré que c’était « une pilule amère à avaler dans beaucoup de façons. » Doherty a ajouté à l’époque: « Je pense que la chose que je veux le plus faire en ce moment est que je veux avoir un impact. Je veux qu’on se souvienne de quelque chose de plus grand que moi. »