Shannon Beador répond à la juge Tamra la traitant de « victime-menteuse »

Puisque Shannon et Tamra étaient de si bonnes amies à un moment donné, envisagerait-elle un jour une réconciliation ?

« C’est une chose triste et bien sûr je vais dire ‘ne jamais dire jamais’ ‘parce que mon Dieu, des choses se sont passées là où c’est comme ‘j’en ai fini !’ et puis oh, maintenant tu es mon ami, » Shannon a expliqué sur Daily Pop. » Donc, » ne jamais dire jamais » mais ça a été vraiment triste et déchirant pour moi. J’ai l’impression d’être poussé et poussé pour que je engagez-vous et je ne le ferai pas. «

Sur une note plus optimiste, elle attend avec impatience que les fans regardent la nouvelle saison de RHOC, qui marque Heather Dubrowle retour de la franchise.

« J’étais très excité à l’idée qu’elle revienne dans la série car même si nous avons commencé sur une note rocheuse lors de ma première saison, nous nous sommes retrouvés sur une bonne note et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble », a déclaré Shannon. « La retrouver, c’est super et c’est une très bonne saison. »