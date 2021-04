Shannon Courtenay est la nouvelle championne des poids coq WBA

Par Yesica Palmetta

Des dents serrées, des mains moites, des applaudissements debout. Un combat dramatique aux connotations cinématographiques qui a laissé un public avec une fréquence cardiaque élevée. Samedi après-midi, avec l’aval de Matchroom, Shannon Courtenay (7-1-0,3kos) et Ebanie Bridges (5-1-0,2kos) se sont offerts dans une grande bataille. Après les dix tours convenus, Courtenay s’est retrouvé avec la victoire unanime et a été couronné comme le nouveau champion des poids coq de l’Association mondiale de boxe.

Le coup d’ouverture qui a donné le rythme était entre les mains du Britannique qui passe par le surnom de “The Baby face assassin”. Avec une approche d’échange constant de la part du combattant australien, le combat s’est développé dès le premier round avec intensité.

La force visible de Bridges a rapidement pris l’avantage, ce qui n’a donné aucun repos à son adversaire. À tel point qu’au deuxième tour, le côté gauche de la tête de Courtenay, au-dessus de son oreille, a commencé à saigner d’un coup de tête accidentel à un carrefour. Ce saignement a peint leurs vêtements petit à petit jusqu’à la fin.

Dès le cinquième tour, la Britannique a pris un virage tactique dans les actions: elle a commencé à se battre à l’envers et a excellé dans l’offensive de contre-attaque où, pour ne pas repartir indemne, elle a réussi à vaincre Bridges avec des coups efficaces qui ont laissé l’œil gauche de Bridges avec un gonflement prononcé.

Un combat dans lequel se laisser distraire n’était pas une option, car l’un des deux combattants pouvait mettre fin au combat à tout moment. Cependant, la stratégie a triomphé, et même par petite différence, Shannon Courtenay a été couronnée à 118 livres avec la ceinture noire et or, ce qui était son premier sceptre.